Môn golf thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ khi chính thức khởi tranh trong ngày 24-11.

Các golf thủ chính thức bước vào tranh huy chương Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH MINH

55 golfer (20 nữ, 35 nam) của 9 đơn vị (Hà Nội, Công an Nhân dân, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Cần Thơ, TPHCM) bắt đầu nhập cuộc thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trên sân Vinpearl Golf Léman (TPHCM). Môn golf tổ chức 4 nội dung, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Ở nội dung cá nhân nam và nữ, các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy qua 3 vòng, mỗi vòng 18 hố, tổng cộng 54 hố, diễn ra từ ngày 24 đến 26-11. Giải đấu không áp dụng điểm chấp và không cắt loại. HCV sẽ thuộc về VĐV có tổng số gậy thực thấp nhất sau khi hoàn thành 3 vòng đấu.

Ngoài ra, kết quả 54 hố được dùng để xếp hạt giống đồng đội, tính thành tích của 3 golfer nam tốt nhất và 2 golfer nữ tốt nhất mỗi đoàn.

8 đội dẫn đầu ở mỗi nội dung vào vòng loại trực tiếp. Các trận đồng đội diễn ra theo thể thức đối kháng: tứ kết và bán kết vào ngày 27-11. Thi đấu tranh huy chương chung cuộc đồng đội nam, nữ ngày 28-11.

Kết quả ở Đại hội của các golf thủ cũng được tính là thành tích vô địch quốc gia năm 2026.

Chương trình thi đấu dự báo sẽ có những cuộc so tài hấp dẫn. Ảnh: MINH MINH

Trưởng Ban tổ chức môn golf Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Tổng biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng kỳ vọng các nội dung trong khuôn khổ Đại hội không chỉ là cuộc tranh tài xác định golfer vô địch quốc gia, mà còn là cơ hội đánh giá chất lượng chuyên môn, chiều sâu lực lượng cùng sự phát triển môn golf của các đơn vị trong cả nước.

Tại giải lần này, có nhiều golfer hàng đầu Việt Nam góp mặt như Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My, Trần Lê Duy Nhất, Hồ Anh Huy, Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Xuân Khuê Minh, Đỗ Hồng Giang…

MINH CHIẾN