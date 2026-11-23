Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là gương mặt được chú ý tại Đại hội năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đầy đủ anh tài hội ngộ

Môn bắn súng sẽ chính thức thi đấu từ ngày 24-11 với các nội dung dành cho đĩa bay (thi đấu tại Trường bắn Củ Chi, TPHCM) và bắn súng (tại Trường Đại học TDTT TPHCM).

12 đơn vị cả nước mang tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổng 251 xạ thủ tranh thành tích ở 51 bộ huy chương dành cho nam, nữ theo từng hạng mục.

Sự chú ý được tập trung vào nữ xạ thủ số 1 Trịnh Thu Vinh (Công an Nhân dân). Cô vừa hoàn thành ngôi á quân thế giới nội dung 25m súng ngắn thể thao đồng thời có suất Olympic 2028 cùng khao khát mang HCV Đại hội về cho đội nhà. Trịnh Thu Vinh góp mặt nội dung 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao và 10m súng ngắn đồng đội.

Ngoài ra, trường bắn có nhiều gương mặt hàng đầu đội tuyển quốc gia như Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung, Bùi Thúy Thu Thủy, Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My, Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang.

Chờ thêm những kỷ lục mới

Trong kỳ Đại hội trước, môn bắn súng ghi nhận 32 kỷ lục được thiết lập. Mùa này, các chuyên gia dự báo khả năng có thêm những kỷ lục Quốc gia và kỷ lục Đại hội sẽ được xác lập trong nhóm nội dung súng ngắn, súng trường, súng trường di động và đĩa bay.

Theo ban trọng tài, xạ thủ của nhiều đội đã huấn nước ngoài cho Đại hội với nhiều tay súng tốt nhất. Các thành viên Đội tuyển bắn súng Việt Nam có kỹ thuật, trình độ và phong độ cao để vượt ngưỡng.

Tâm lý thi đấu là một trong những yếu tố được các ban huấn luyện chú trọng, bởi Đại hội Thể thao toàn quốc có tính cạnh tranh và áp lực khác biệt so với Giải vô địch quốc gia. Mỗi tấm huy chương đều ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của các đoàn, đòi hỏi xạ thủ phải có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần và chuyên môn.

Đáng chú ý, Đại hội năm nay có sự góp mặt của nhiều xạ thủ kỳ cựu, giàu kinh nghiệm, trong đó có HLV kiêm xạ thủ Trần Quốc Cường. Sự cạnh tranh giữa các VĐV dày dạn kinh nghiệm và lớp trẻ hứa hẹn tạo nên những cuộc so tài hấp dẫn, đồng thời mở ra cơ hội chinh phục các kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội.

Môn bắn súng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chứng kiến đông đảo xạ thủ kỳ cựu tranh tài như Trần Quốc Cường, Nguyễn Tuấn Hải, Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Lệ Quyên (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Phương (Quân đội), Lê Doãn Cường (Công an Nhân dân), Lê Thị Linh Chi, Nguyễn Duy Hoàng (Quân đội), Đặng Hồng Hà (Hà Nội)… Chương trình thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 24-11 tới 4-12.

MINH CHIẾN