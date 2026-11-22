Ngay sau lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, hàng loạt môn thể thao Olympic bước vào tranh tài. Bơi, bắn súng và boxing khởi tranh ngày 22-11, báo hiệu những biến động lớn trong cuộc đua huy chương giữa các đoàn.

Tài năng trẻ Mỹ Tiên trên đường đua xanh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đường đua xanh tại CLB bơi lặn Phú Thọ sớm nóng lên với sự xuất hiện của kình ngư Việt kiều Nguyễn Hoa Watson (An Giang). Ngay ở vòng loại 50m ếch nam sáng 22-11, nhà vô địch quốc gia Mỹ đạt thành tích 27 giây 16, phá kỷ lục Đại hội tồn tại suốt 16 năm. Cuộc so tài giữa Watson và Phạm Thanh Bảo ở các cự ly bơi ếch rất đáng chờ đợi.

Ở các nội dung nữ, sự trở lại của Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) sau 4 năm nghỉ thi đấu tạo thêm sức hút. Việc Nguyễn Thị Mỹ Tiên vượt qua đàn chị ở vòng loại 200m hỗn hợp cũng cho thấy sự trưởng thành của thế hệ kình ngư kế cận.

Với 41 bộ huy chương, môn bơi là cơ hội để Quân đội, TPHCM, An Giang, Tây Ninh và Đà Nẵng cải thiện thứ hạng. Đáng chú ý, thành tích của Watson còn vượt cả kỷ lục quốc gia và kỷ lục SEA Games ở nội dung 50m ếch nam.

Bắn súng cũng được xem là một trong những môn có khả năng làm thay đổi cục diện bảng tổng sắp khi có tới 51 bộ huy chương. Hà Nội, Hải Phòng, Quân đội và Công an Nhân dân vốn có lực lượng xạ thủ giàu kinh nghiệm, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt kéo dài đến ngày 5-12.

Tại Nhà thi đấu Quân khu 7, các võ sĩ boxing bắt đầu hành trình chinh phục 27 bộ huy chương. TPHCM, Hà Nội và Quân đội đều có thế mạnh ở môn này, song sự tiến bộ của boxing tại nhiều địa phương những năm gần đây khiến việc tranh chấp HCV trở nên khó lường.

Bắn súng có nhiều sự cạnh tranh quyết liệt của các đoàn mạnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Sau boxing, các môn bắn cung, đấu kiếm và xe đạp đường trường đồng loạt khởi tranh ngày 23-11, tiếp đến là rowing (24-11), điền kinh và taekwondo (25-11). Riêng điền kinh với 48 bộ huy chương tại sân Thống Nhất và khu vực Phú Thọ sẽ là thử thách lớn đối với các đoàn đang nằm trong tốp đầu.

Càng về cuối Đại hội, cuộc đua càng căng thẳng khi cử tạ (6 đến 11-12) và thể dục dụng cụ (9 đến 11-12) còn tới 44 bộ huy chương. Đây cũng là những môn Hà Nội có truyền thống đào tạo VĐV đỉnh cao.

Vượt ra ngoài cuộc cạnh tranh thứ hạng giữa các đoàn, điều đáng chờ đợi ở nhóm môn Olympic là những thông số chuyên môn tiệm cận trình độ châu lục và thế giới. Sau ASIAD 2026, Đại hội là dịp để thể thao Việt Nam rà soát lực lượng, phát hiện nhân tố mới hướng đến SEA Games 34-2027 và xa hơn là Olympic Los Angeles 2028.

VÕ QUỐC