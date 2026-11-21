Nhiều đoàn khách mời quốc tế có mặt tại TPHCM trong thời gian Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức để giao lưu, xem các môn tranh tài.

Các đoàn khách mời đã dự khán môn cầu lông tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cho biết, Đoàn Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã có mặt tại TPHCM tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ở Việt Nam.

Chương trình làm việc của đoàn, gồm 5 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, ông Kingmano Phommahaxay làm trưởng đoàn sẽ tham quan, giao lưu và theo dõi Đại hội từ ngày 20 tới 24-11.

Ngay ngày 21-11, các thành viên của Đoàn Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã dự khán môn cầu lông tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM).

Ngoài ra, Đoàn cán bộ Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc do Cục trưởng Cục Cán bộ nghỉ hưu, ông Jiang Xinghua dẫn đầu tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 từ 20 tới 23-11.

Đoàn cán bộ Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc sẽ dự khán một số môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội. Đồng thời, đoàn sẽ làm việc cùng lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam về các chương trình trong tương lai.

Cùng trong chuyến tham quan làm việc của các đại diện phía Trung Quốc, chúng ta sẽ đón Đoàn Cục Thể thao tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Đoàn Cục Thể thao tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Dự kiến, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam làm việc cùng các đoàn, và ký thỏa thuận hợp tác với Cục Thể thao tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Theo chương trình vào ngày 22-11, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương sẽ gặp mặt các đoàn khách mời quốc tế tới dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026

MINH CHIẾN