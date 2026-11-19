Chương trình tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ XI-2030 dự kiến diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng và nhà quản lý tính phương án giảm số nội dung, môn chính thức.

Các môn chủ lực Olympic như bắn súng được tập trung thi đấu ở các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc những chu kỳ tiếp theo. Ảnh: VŨ ANH

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 tại Quảng Ninh đã có kế hoạch tổ chức 43 môn với 941 nội dung. Thực tế, môn thể dục nghệ thuật đã không tranh tài do không đủ đơn vị đăng ký theo quy định nên kỳ Đại hội trên đã diễn ra với 42 môn cùng 933 nội dung chính thức.

Năm nay, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang diễn ra tại TPHCM với gồm 48 môn (63 phân môn) và 973 nội dung.

Dù vậy, nhà quản lý Cục TDTT Việt Nam đã xây dựng phương án chuẩn bị hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ XI-2030 để giảm bớt sự dàn trải, tập trung vào thành tích cao hơn nữa.

Theo tìm hiểu của SGGP, phương án đề xuất dự kiến chương trình thi đấu giảm gọn chỉ còn 40 môn chính thức, gồm 476 nội dung tại Đại hội kỳ tới.

Đặc biệt, thể thao Việt Nam sẽ tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ XI-2030 vào nhóm môn trọng tâm của chương trình Olympic gồm: điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục, rowing, canoeing/kayak, xe đạp, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, vật, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, golf, ba môn phối hợp – triathlon, thuyền buồm – sailing, leo núi thể thao, trượt ván.

Ngoài ra, các môn chủ lực thường xuyên có mặt tại ASIAD như karate, cầu mây, wushu, jujitsu, krash, thể thao điện tử - esports, võ thuật tổng hợp MMA, nhảy breaking, teqball… cũng là môn chính thức ở kỳ Đại hội tiếp theo.

Các nội dung trọng điểm của môn điền kinh tiếp tục có trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ XI-2030. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đánh giá của bộ phận chuyên môn Cục TDTT Việt Nam, các nhóm môn, nội dung xây dựng đề xuất chuẩn bị cho chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ XI-2030 có tính toán kỹ lưỡng. Đồng thời, việc sớm thông báo môn dự kiến tổ chức là tiền đề giúp mỗi tỉnh, thành, ngành cả nước xây dựng kế hoạch đầu tư chuẩn bị chuyên môn phù hợp.

Đại hội thể thao toàn quốc là chương trình thi đấu lớn nhất cả nước được tổ chức tổng thể, đồng bộ theo chu kỳ 4 năm/lần. Mỗi tấm huy chương, kết quả thi đấu của từng đoàn thể thao phản ánh về sự đầu tư, chuẩn bị lực lượng.

Dù vậy, mục tiêu dài hạn của Thể thao Việt Nam là nâng cao thành tích tại ASIAD, từng bước chinh phục những cột mốc cao hơn ở đấu trường Olympic. Để hiện thực hóa khát vọng này, không chỉ các đội tuyển quốc gia cần được tập trung đầu tư, phát triển lực lượng mà ngay từ cấp cơ sở, các tỉnh, thành và ngành cũng phải chung tay nâng cao chất lượng đào tạo, tạo sự liên kết và thống nhất trong toàn hệ thống.

Thành phố Đà Nẵng dự kiến đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030. Như vậy, sau 20 năm kể từ lần tổ chức gần nhất vào năm 2010, Đà Nẵng sẽ trở lại với vai trò chủ nhà của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Hội nghị trưởng đoàn của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được tổ chức. Ảnh: CỤC TDTTVN Ngày 19-11, Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã họp công tác chuyên môn tại Hội nghị trưởng đoàn với sự góp mặt của đại diện 36 đoàn tham gia. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đánh giá, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 không chỉ là ngày hội thể thao lớn nhất cả nước mà còn là bước tập dượt chiến lược, tạo nền tảng để thể thao Việt Nam hướng đến đăng cai những sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh đơn vị chủ nhà sẽ nỗ lực cao nhất để Đại hội được diễn ra an toàn, chu đáo, hiệu quả, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn thể thao và người hâm mộ.

MINH CHIẾN