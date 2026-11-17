Võ sĩ Nguyễn Thị Như Ý (áo trắng) được Thể thao Đồng Tháp đăng ký dự môn kurash tại Đại hội năm nay. Ảnh: LÊ THANH

Cái tên Nguyễn Thị Như Ý một lần nữa sẽ được người hâm mộ Thể thao Việt Nam chú ý tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, khi cô được đăng ký góp mặt môn kurash.

HLV Huỳnh Nhất Thống của đội tuyển judo-kurash Đồng Tháp cho biết Ban huấn luyện lựa chọn Như Ý tiếp tục tranh tài Đại hội bởi VĐV vẫn giữ được phong độ và khát khao chiến thắng rất lớn.

Tháng 5 năm nay tại Bắc Ninh, Như Ý xuất sắc có tấm HCB hạng cân trên 78kg nữ tại Giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 trên sân nhà.

Trao đổi khi đó, cô bày tỏ: “Tôi luôn duy trì tinh thần thi đấu cao nhất mỗi khi bước lên thảm đấu. Tuổi tác ngày càng tăng khiến tôi không còn giữ được sự nhanh nhẹn như trước, nhưng tôi tập trung phát huy kinh nghiệm và những đòn đánh sở trường để đạt kết quả tốt nhất. Hiện tại, tôi vẫn đang tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”.

Nhắc về Nguyễn Thị Như Ý, người yêu thể thao Đồng Tháp và judo cả nước đã quen thuộc về cô. Cựu tuyển thủ quốc gia này từng giành nhiều thành tích trong thời kỳ phong độ đỉnh cao cùng đội tuyển judo Việt Nam.

Một trong những kết quả đáng nhớ của Như Ý là tấm HCV tại Giải judo quốc tế TPHCM tổ chức năm 2005. Đó là lần đầu tiên, cô giành huy chương quốc tế trong sự nghiệp thi đấu judo của mình.

Bây giờ sau hơn 20 năm, cô chưa nghỉ ngơi và tiếp tục trở lại sàn đấu tại TPHCM tìm cơ hội tranh huy chương môn kurash tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nói về sự chuẩn bị trước Đại hội năm nay, võ sĩ Như Ý cho biết bản thân tập trung vào các bài tập sức mạnh và kỹ thuật đòn gạt, quét chân, đòn đánh ôm quăng của kỹ thuật kurash. Cô được Ban huấn luyện đội tuyển judo-kurash Đồng Tháp đăng ký thi đấu hạng cân lớn nên mỗi đòn đánh sẽ phải đạt lực mạnh nhất đủ khả năng ghi điểm trước đối thủ.

Bắt đầu tập luyện judo từ năm 1999, bây giờ Nguyễn Thị Như Ý có gần 30 năm kinh nghiệm. Vì vậy khi bước vào làm quen với các kỹ thuật môn kurash, cô thích ứng nhanh chóng và vẫn tập luyện, thi đấu song hành giữa kurash cùng judo sở trường.

Năm nay, Như Ý đã ở tuổi 45. Cô sẽ là 1 trong những võ sĩ nữ nhiều kinh nghiệm, lớn tuổi nhất dự môn kurash tại Đại hội thể thao toàn quốc.

HLV Huỳnh Nhất Thống cho biết sự thận trọng vẫn rất cần thiết với Như Ý và các đồng đội bởi cuộc tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc mang một tinh thần cạnh tranh huy chương khác biệt với Giải vô địch quốc gia.

Môn kurash Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tổ chức từ 23 tới 26-11 tại Nhà thi đấu TDTT Trung tâm Văn hóa Thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu (TPHCM). 17 nội dung được tổ chức thi đấu gồm 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, ,100kg và trên 100kg (nam); 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg và trên 78kg (nữ)

MINH CHIẾN