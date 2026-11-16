Á quân judo SEA Games 33 Nguyễn Hoàng Thành bất ngờ đánh rơi HCV

Nguyễn Hoàng Thành thua chung kết hạng cân 55kg nam môn judo là một trong những bất ngờ lớn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, cho thấy sự cạnh tranh ngôi vô địch rất khó lường.

Võ sĩ judo Nguyễn Hoàng Thành của thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Được đánh giá cao ở hạng cân 55kg nam, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Thành (Ninh Bình) bất ngờ thất bại trước Nguyễn Văn Thanh (Quân đội) trong trận chung kết môn judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ HCV.

Kết quả này gây bất ngờ bởi Hoàng Thành là đương kim vô địch Đại hội, đồng thời từng giành HCB SEA Games 33-2025. Anh cũng là võ sĩ duy nhất của đội tuyển judo Việt Nam lọt vào chung kết một hạng cân đối kháng nam tại kỳ SEA Games này.

Tháng 5-2026, Hoàng Thành giành HCV hạng cân 55kg nam tại Giải judo vô địch Đông Nam Á tổ chức ở Bắc Ninh, trong khi Nguyễn Văn Thanh nhận HCĐ. Tuy nhiên, ở lần tái đấu sau nửa năm, võ sĩ Quân đội đã vượt qua đối thủ để giành ngôi vô địch Đại hội.

Môn judo tại Đại hội năm nay quy tụ 304 võ sĩ thuộc 16 đơn vị, tranh tài đến ngày 20-11 tại Nhà thi đấu TDTT phường Vũng Tàu (TPHCM).

Giải có 32 bộ huy chương, gồm 18 hạng cân đối kháng cá nhân (9 nam, 9 nữ), 4 nội dung đồng đội và 10 nội dung biểu diễn quyền (kata). Mỗi đơn vị được đăng ký một võ sĩ ở mỗi hạng cân cá nhân và tham dự tối đa 8 trong số 10 nội dung kata.

MINH CHIẾN