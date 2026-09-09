7 tuyển thủ Việt Nam tranh tài ở giải judo Grand Slam Hungary 2026

Võ sĩ judo Việt Nam tìm các cơ hội tích lũy điểm số từ những giải quốc tế quan trọng. Ảnh: IJF

Ban huấn luyện Đội tuyển judo Việt Nam đăng ký 7 võ sĩ gồm Lê Lâm Gia Huy, Lê Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Hải Bá, Phan Ngọc Dũng, Dương Thành Đạt (nam) và Nguyễn Thị Tú Trinh, Tạ Yến Như (nữ) tranh tài tại Hungary từ ngày 11 tới 13-9.

Giải đấu có hơn 530 võ sĩ từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn thế giới tham gia. Đây là cơ hội để các võ sĩ Việt Nam tích lũy thêm điểm xếp hạng thế giới. Đội tuyển judo Việt Nam chờ đợi kết quả tốt của Nguyễn Thị Tú Trinh (48kg nữ) và Tạ Yến Như (52kg nữ) tại Hungary lần này, bởi đây là 2 hạng cân trong chương trình Olympic.

Hạng cân 48kg nữ ở giải có 34 võ sĩ tham gia, còn hạng cân 52kg có 33 tuyển thủ.

7 võ sĩ tham dự Giải quốc tế Grand Slam Hungary 2026 không thuộc danh sách dự ASIAD 20. Đội tuyển judo Việt Nam chỉ đăng ký 2 tuyển thủ tham dự Đại hội tại Nhật Bản là Hà Ngọc Chi và Lâm Thị Ngân Hà.

Tháng 4 năm nay, Đội tuyển judo Việt Nam đã thi đấu Giải vô địch châu Á 2026, với hai võ sĩ Hà Ngọc Chi và Lâm Thị Ngân Hà nhưng không đạt thành tích huy chương.

MINH CHIẾN