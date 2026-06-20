4 võ sĩ judo Việt Nam hoàn thành thi đấu giải Grand Prix Mông Cổ 2026

Võ sĩ Tô Thị Trang của đội tuyển judo Việt Nam. Ảnh: TÔ TRANG

Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam đã cử 4 võ sĩ gồm Tô Thị Trang, Hà Ngọc Chi, Nguyễn Thị Tuyết Hân, Lâm Thị Ngân Hà tranh tài giải Grand Prix 2026 ở Mông Cổ. Giải đấu năm nay thu hút hơn 450 võ sĩ của 58 đội tuyển quốc gia tham dự. Các trận đấu diễn ra từ ngày 19-6 tới 21-6.

Tập trung thi đấu trong 2 hạng cân gồm 48kg và 52kg nữ, các võ sĩ judo Việt Nam đã hoàn thành chương trình tranh tài của mình.

Trong trận đấu khởi đầu tại hạng 48kg nữ, Hà Ngọc Chi gặp đối thủ mạnh hàng đầu thế giới là Petit Lois (Bỉ). Cô đã không gây được bất ngờ nên thua trận và sớm dừng bước. Võ sĩ Petit Lois sau đó đã giành HCĐ tại hạng cân. Cùng trong hạng cân 48kg nữ, Tô Thị Trang đã tập trung so tài trước Korjung Su Jin (Hàn Quốc) nhưng để thua đáng tiếc nên bị loại.

Ở hạng cân 52kg nữ, Nguyễn Thị Tuyết Hân để thua trước Sofia Asvesta (Cộng hòa Síp) còn Lâm Thị Ngân Hà thua trước Van Krevel Naomi (Hà Lan).

Tháng 5 vừa qua, các võ sĩ của tuyển judo Việt Nam đã thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Bắc Ninh. Trong đó, Tô Thị Trang giành HCV hạng cân 48kg nữ còn Nguyễn Thị Tuyết Hân vô địch hạng 52kg nữ. Đội tuyển judo Việt Nam đang tích cực cử VĐV thi đấu một số giải quốc tế nhằm tích lũy điểm và thứ hạng để chuẩn bị cho các cuộc tranh chấp suất tham dự Olympic năm 2028 tại Mỹ.

MINH CHIẾN