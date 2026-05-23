Giải judo vô địch Đông Nam Á 2026: Võ sĩ Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 33 HCV

Các võ sĩ của đội tuyển judo Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc kết quả thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Bắc Ninh để có vị trí số 1 chung cuộc.

Các võ sĩ judo đã được tranh tài giải Đông Nam Á 2026 tại Bắc Ninh. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Tối ngày 23-5, các trận chung kết cuối cùng đã khép lại giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 ở nhà thi đấu TDTT đa năng tỉnh Bắc Ninh.

Khép lại cuộc tranh tài năm nay, đội tuyển judo Việt Nam giành 33 HCV, 35 HCB và 51 HCĐ để xếp nhất trên bảng tổng sắp.

Tại giải đấu, Liên đoàn judo Đông Nam Á tiến hành tranh tài các nội dung dành cho đối kháng và kata (biểu diễn) của hệ vô địch và vô địch trẻ.

Dành cho vô địch, nhóm hạng cân đối kháng gồm 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, trên 100kg (nam) và 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, trên 78kg (nữ). Đồng thời, VĐV sẽ được tranh tài nội dung biểu diễn kata gồm Nage no kata, Ju no kata, Kime no kata, Katame no kata, Kodokan goshin jutsu.

Đối với vô địch trẻ, hạng cân tranh tài gồm 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, trên 100kg (nam) và 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, trên 78kg (nữ). VĐV trẻ sẽ tranh tài kata gồm Nage no kata, Ju no kata, Kime no kata, Katame no kata, Kodokan goshin jutsu.

Trong thi đấu đối kháng của dành cho hệ vô địch, võ sĩ judo Việt Nam đã giành được các tấm HCV ở nội dung 44kg nữ (Thủy Thị Phương Ngân), 48kg nữ (Tô Thị Trang), 52kg nữ (Nguyễn Thị Tuyết Hân), 57kg nữ (Nguyễn Thị Hương), 63kg nữ (Nguyễn Thị Thanh Thủy), 70kg nữ (Lê Huỳnh Tường Vi), 78kg nữ (Lương Như Quỳnh), trên 78kg nữ (Dương Thanh Thanh); 55kg nam (Nguyễn Hoàng Thành), 60kg nam (Lê Nguyễn Hùng Cường), 66kg nam (Chu Đức Đạt), 73kg nam (Lê Hải Bá), 90kg nam (Lê Anh Tài), 100kg nam (Trần Thanh Hiền).

VĐV judo Việt Nam có kết quả cao tại giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Với các nội dung đối kháng của dành cho vô địch trẻ, đội judo Việt Nam đã có 12 ngôi vô địch từ kết quả của võ sĩ Nguyễn Thị Tú Trinh, Tạ Yến Như, Phạm Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Đoan, Lương Như Quỳnh, Trần Hạnh Trang, Trần Phạm Thanh Phát, Lê Lâm Gia Huy, Nguyễn Thanh Hoàn, Phan Ngọc Dũng, Dương Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Phi Long.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, xếp sau đội Việt Nam là Indonesia với tổng thành tích 4 HCV, 2 HCB, 10 HCĐ. Đội judo Thái Lan đứng hạng ba với kết quả 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. Giải năm nay thu hút 7 đội của Đông Nam Á góp mặt. Đội tuyển Lào đã không giành được huy chương qua các nội dung góp mặt.

MINH CHIẾN