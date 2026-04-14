3 võ sĩ judo Việt Nam thi đấu vô địch châu Á để chuẩn bị cho ASIAD 20

Lâm Thị Ngân Hà (trái) là gương mặt có suất thi đấu giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: NGÂN HÀ

Đấu trường châu Á vẫn là thách thức

Hôm nay 14-4, đội tuyển judo Việt Nam lên đường tới Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026. Ở lần góp mặt này, Ban huấn luyện đăng ký 3 gương mặt gồm Hà Ngọc Chi, Lâm Thị Ngân Hà và Nguyễn Ngọc Diễm Phương. “Việc lựa chọn VĐV phù hợp thi đấu giải vô địch châu Á 2026 đã được Ban huấn luyện tính toán. Chúng tôi rất hy vọng 3 tuyển thủ sẽ có được thành tích tốt nhất”, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hữu An trao đổi. Giải vô địch châu Á 2026 sẽ thi đấu chính thức từ ngày 16 tới 18-4.

Tới lúc này, judo Việt Nam giành được nhiều thành tích ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, võ sĩ judo Việt Nam vẫn khó tạo ra dấu ấn vượt trội trong giải đấu thuộc cấp độ châu Á. Giải vô địch châu Á là nơi quy tụ các võ sĩ judo hàng đầu tham gia, vì thế cơ hội giành được huy chương của võ sĩ Việt Nam không được đánh giá cao.

Dẫu vậy, sự chuẩn bị chuyên môn từ đầu năm 2026 tới nay của đội tuyển judo Việt Nam được đánh giá tích cực. Trong 10 gương mặt tập huấn hiện tại, lần lượt Hà Ngọc Chi (48kg), Lâm Thị Ngân Hà (52kg) và Nguyễn Ngọc Diễm Phương (57kg) là các võ sĩ có khả năng phát triển thành tích. Do vậy, Ban huấn luyện lựa chọn họ thi đấu vô địch châu Á 2026 nằm trong tính toán chuyên môn của mình.

Cách đây 15 năm, đội tuyển judo Việt Nam giành được 1 HCĐ tại giải vô địch châu Á 2011. Đó là lần gần nhất, judo Việt Nam có huy chương tại giải đấu này. Sau 15 năm, cơ hội đạt thành tích đang được đặt lên 3 võ sĩ của đội tuyển judo Việt Nam.

Tìm cơ hội ASIAD 20

Judo Việt Nam sẽ tìm những cơ hội tranh chấp thành tích tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển judo Việt Nam có nhiệm vụ trọng tâm là tham dự và giành huy chương ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản. Theo dự báo, khả năng tranh chấp kết quả cao nhất ở Nhật Bản của võ sĩ judo Việt Nam là rất thách thức. Bởi lẽ võ sĩ judo chủ nhà Nhật Bản luôn giữ vị thế cao nhất trên đấu trường ASIAD. Ngoài ra, nhiều VĐV hàng đầu châu Á cũng tham gia Đại hội.

Giải vô địch châu Á 2026 mang ý nghĩa giúp VĐV tích lũy kinh nghiệm, nỗ lực giành thành tích còn là cơ hội để võ sĩ Việt Nam nắm bắt thêm đối thủ sẽ có mặt tại ASIAD 20 vào tháng 9. Sau giải vô địch châu Á 2026, võ sĩ judo Việt Nam còn được thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2026 vào tháng 5 tại Bắc Ninh. “Thi đấu tại ASIAD chưa bao giờ dễ dàng cho các võ sĩ. Chúng tôi sẽ tập trung cho hạng cân phù hợp để tìm kết quả tốt nhất cho judo Việt Nam ở đấu trường này”, ông Nguyễn Hữu An bày tỏ thêm.

Trong lịch sử, võ sĩ judo Việt Nam chưa từng giành được huy chương tại ASIAD. Trong mỗi kỳ chuẩn bị cho đấu trường này, Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam đều tìm kiếm những cơ hội hiện thực giấc mơ huy chương nhưng chưa thành công. Tại ASIAD 20, môn judo có 7 hạng cân nam, 7 hạng cân nữ và 1 nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ. Với 15 bộ huy chương được tranh tài, cơ hội tranh thành tích chia đều cho các võ sĩ (trong đó có tuyển thủ Việt Nam).

MINH CHIẾN