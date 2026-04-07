Giành 8 HCV, đội judo TPHCM đứng nhất giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

Các võ sĩ judo của TPHCM thể hiện chuyên môn tốt nhất để dẫn đầu chung cuộc giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 vừa kết thúc tại Cần Thơ.

VĐV đã tranh tài quyết liệt tại giải đấu năm nay ở Cần Thơ. Ảnh: HJF

Năm nay, tất cả võ sĩ judo hàng đầu cả nước đều góp mặt tranh tài trong các nội dung dành cho nam, nữ.

Judo TPHCM tham dự 3 đội hình gồm TPHCM 1, TPHCM 2 và TPHCM. Các võ sĩ đã giành được 8 tấm HCV qua những nội dung đã góp mặt. Kết quả HCV đều thuộc về võ sĩ đội judo TPHCM 1. Kết quả được ghi nhận từ thành tích thi đấu của võ sĩ Lê Nguyễn Hùng Cường (60kg nam), Lã Minh Tuấn/Nguyễn Tuấn Đạt (juno kata nam), Nguyễn Hải Bá (73kg nam), Dương Thành Đạt (81kg nam), Lê Anh Tài (100kg nam), Nguyễn Châu Hoàng Lân (trên 100kg nam), Vũ Hoàng Khánh Ngọc/Đỗ Trần Cẩm Tú (kime no kata nữ). Ngoài ra, đội TPHCM 1 cũng giành HCV nội dung đồng đội nam (Trần Quyền, Hùng Cường, Gia Huy, Hải Bá, Thành Đạt) sau khi chiến thắng đội Quân khu 9 ở trận đấu quyết định.

Tại giải, võ sĩ của đội tuyển judo Việt Nam được Ban huấn luyện cho phép trở lại đơn vị chủ quản thi đấu nhằm tăng cường chuyên môn. “Các trận đấu đã có chuyên môn cao, và chúng tôi thấy được một số gương mặt triển vọng có thể phát triển trong tương lai của judo Việt Nam”, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hữu An trao đổi.

Khép lại giải, đội TPHCM 1 giành 8 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ qua đó xếp nhất. Hạng nhì là đội Cần Thơ 1 với 6 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ trong khi hạng 3 thuộc về đội Quân khu 7 (1) với 3 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ. Ở giải lần này, đội TPHCM 2 có 1 HCB, 5 HCĐ trong khi đội TPHCM 3 giành 2 HCB, 1 HCĐ. Toàn giải đã có hơn 500 HLV, VĐV của các đơn vị trong cả nước góp mặt tranh tài.

Vào tháng 5 năm nay, Việt Nam sẽ là chủ nhà giải judo Đông Nam Á 2026 được diễn ra ở Bắc Ninh.

MINH CHIẾN