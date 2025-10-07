10 tuyển thủ judo Việt Nam sẽ sang Mông Cổ tập huấn trước thềm SEA Games 33

Nhóm võ sĩ chủ lực của đội tuyển judo Việt Nam sẽ lên đường tập huấn tại Mông Cổ chuẩn kỹ lưỡng trước khi dự SEA Games 33-2025.

Nguyễn Hoàng Thành là 1 trong những gương mặt có chuyên môn tốt của đội tuyển judo Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Các tuyển thủ thực hiện chương trình tập huấn tại Mông Cổ thuộc nhóm quan trọng chuẩn bị SEA Games 33-2025. Ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch và chúng tôi liên hệ được điểm tập huấn để cử tuyển thủ sang Mông Cổ vào tuần thứ 3 của tháng 10”, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An trao đổi.

Đợt tập huấn tại Mông Cổ được ban huấn luyện thực hiện vào ngày 20-10 tới đây. Ban huấn luyện cử 10 tuyển thủ chủ chốt thực hiện đợt tập huấn trên. Ông Nguyễn Hữu An cho biết, kế hoạch tập huấn kéo dài khoảng 2 tuần để từng tuyển thủ nắm bắt kỹ lưỡng chiến thuật và tích lũy chuyên môn. Do đây là lực lượng nòng cốt chuẩn bị SEA Games 33-2025 vì vậy thành phần VĐV được giữ kín để đội tuyển judo Việt Nam đảm bảo tinh thần tập luyện cho VĐV. Ngoài chương trình tập huấn tại Mông Cổ, đội tuyển judo Việt Nam sẽ cử nhóm tuyển thủ trọng điểm thứ 2 (gồm 3 võ sĩ) sang Hàn Quốc tập luyện cùng thời điểm.

Judo Việt Nam là 1 trong những đội tuyển có nhiệm vụ giành thành tích HCV tại SEA Games 33-2025. Hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tham dự đấu trường này và xác định từng võ sĩ nhận trọng trách tranh tài để nỗ lực đạt kết quả cao nhất.

MINH CHIẾN