Đội tuyển judo Việt Nam giành 16 HCV trong ngày đầu giải vô địch Đông Nam Á 2025

Võ sĩ đội tuyển judo Việt Nam đang thi đấu và có những kết quả huy chương đầu tiên tại Philippines. Ảnh: JUDOVIETNAM

Giải judo vô địch trẻ, vô địch Đông Nam Á 2025 đã khai màn tại Philippines và sau ngày thi đấu 19-7, chúng ta đang có kết quả tốt nhất 16 HCV trong qua các nội dung đã thi đấu.

Trong ngày tranh tài, các tuyển thủ của judo Việt Nam đã nỗ lực thi đấu giành kết quả đúng sự chuẩn bị chuyên môn. Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam thông tin từ Philippines cho biết chúng ta thi đấu nội dung quyền (kata) để giành 3 HCV, 3 HCB đối với hệ vô địch còn vô địch trẻ giành được 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.

Tại kết quả thi đấu đối kháng cá nhân nhóm hạng cân vô địch trẻ, võ sĩ judo Việt Nam giành 10 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ.

Một số kết quả HCV của đội judo Việt Nam giành từ thành tích thi đấu của Lê Thị Tường Vân/Vy Khánh Nhi (juno kata), Đỗ Hoàng Long/Lã Hoàng Phong (nage no kata), Nguyễn Công Hà/Nguyễn Quỳnh Hương (katame no kata) đối với nội dung vô địch trẻ; Nguyễn Cao Minh Thái/Nguyễn Công Trung Nam (nage no kata), Nguyễn Công Hà/Nguyễn Quỳnh Hương (katame no kata), Trần Lê Phương Nga/Nguyễn Bảo Ngọc (Juno kata) tại hệ vô địch.

Với đối kháng, các kết quả HCV có được từ thành tích của VĐV trẻ gồm Lê Văn Quốc Hoài (55kg nam), Lê Lâm Gia Huy (60kg nam), Châu Gia Huy (66kg nam), Nguyễn Hiếu (73kg nam), Dương Thành Đạt (81kg nam), Nguyễn Trung (90kg nam), Nguyễn Thị Tú Trinh (48kg nữ), Nguyễn Thị Hương (57kg nữ), Lâm Thị Như Ý (70kg nữ), Lương Như Quỳnh (78kg nữ).

Giải năm nay quy tụ võ sĩ của các quốc gia tại Đông Nam Á tham gia và thi đấu tới hết ngày 20-7.

Lần này, đoàn judo Việt Nam cử 102 thành viên gồm các HLV, VĐV để thi đấu các nội dung tranh huy chương vô địch trẻ và vô địch Đông Nam Á.

Năm 2024, đội tuyển judo Việt Nam đã dự giải vô địch Đông Nam Á và giành 20 HCV, 15 HCB, 28 HCĐ để đứng vị trí số 1 chung cuộc.

MINH CHIẾN