Các môn khác

Người dân TPHCM hào hứng dự giải marathon đón năm mới

SGGPO

Ngày 11-1, khu vực trung tâm thành phố lại rộn ràng hẳn lên bởi sự hoà nhịp của gần 11.000 người tham dự giải Marathon TPHCM 2026, một trong những hoạt động khai xuân nổi bật của thành phố.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV giành chiến thắng
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV giành chiến thắng

Với thông điệp "United in Every Stride - Cùng nhau chinh phục", giải Marathon TPHCM 2026 không chỉ là một cuộc đua mà còn là hành trình chung của cộng đồng – nơi từng bước chạy là sự kết nối, sẻ chia và khát vọng vươn xa. Giải đấu năm nay ghi nhận sự tham dự của gần 11.000 vận động viên, trong đó khoảng 26% là vận động viên quốc tế đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng đáng kể so với số lượng tuyển thủ thuộc 65 quốc gia của mùa giải trước.

1000027731.png
Gần 11.000 người tham dự giải Marathon TPHCM 2026

Cuộc đua 2026 diễn ra với 3 cự ly 10km, 21km và 42km, trong khi điểm xuất phát và về đích tại Công viên 30-4, đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn), ngay trước Dinh Độc Lập. Lộ trình chạy xuyên suốt các tuyến đường trung tâm thành phố, qua 6 phường và các địa điểm nổi tiếng như: UBND TPHCM, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, toà Bitexco, Nhà thờ Đức Bà, cầu Ba Son...

1000027730.png
Cung đường chạy qua nhiều địa điểm nổi tiếng của TPHCM

Ở nội dung 42km nam, VĐV Huỳnh Anh Khôi đã có màn bứt phá ấn tượng để cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 25 phút 44 giây. Trong khi ở nội dung 42km nữ, Phạm Thị Hồng Lệ khẳng định đẳng cấp của một trong những chân chạy hàng đầu Việt Nam khi xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 46 phút 18 giây.

Ở cự ly 21km nữ, bộ ba Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Yến Như và Nguyễn Khánh Ly góp mặt ở các vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh giành chiến thắng thuyết phục ở cự ly 21km nam với thành tích 1 giờ 08 phút 31 giây, xếp ngay trên VĐV Lai Terence (Campuchia) và Trương Trí Tâm.

NGUYỄN ANH

Từ khóa

HCMC marathon Marathon TPHCM Thể thao TPHCM United in Every Stride Cùng nhau chinh phục

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn