Võ sĩ judo Tạ Yến Như giành HCĐ đầu tiên cho Việt Nam tại giải vô địch trẻ châu Á 2025

Tuyển thủ của thể thao TPHCM Tạ Yến Như đã giành huy chương đầu tiên cho đội judo Việt Nam tại giải vô địch trẻ châu Á 2025.

Tạ Yến Như (ngoài cùng bên phải) giành HCĐ đầu tiên cho đội judo Việt Nam tại giải vô địch trẻ châu Á 2025. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Đội tuyển judo Việt Nam đang tham dự giải vô địch trẻ châu Á 2025 ở Indonesia. Trong tối tranh tài 11-9 theo giờ địa phương, võ sĩ Tạ Yến Như giành tấm HCĐ đầu tiên cho đội tuyển tại hạng cân 52kg nữ hệ thiếu niên. Cô đã vượt qua võ sĩ Cheng Yun Ya (Đài Bắc Trung Hoa) tại trận đầu tiên sau đó thua đối thủ Maratbek (Uzbekistan) ở trận thứ 2. Tuy nhiên, Yến Như giành quyền thi đấu lượt repechage để tranh HCĐ. Trong trận quyết định ở lượt này, Yến Như thắng võ sĩ Chaudhari (Ấn Độ) nên giành HCĐ. Hiện tại, Tạ Yến Như đang là 1 trong những võ sĩ có chuyên môn tốt của judo trẻ Việt Nam và thể thao TPHCM.

Trước đó, võ sĩ Hiếu Nghĩa đã thi đấu hạng cân 50kg nam hệ thiếu niên nhưng chỉ đứng vị trí 7 chung cuộc còn Tú Trinh có hạng 5 nội dung 48kg nữ.

Tại giải này, judo Việt Nam tham dự với các gương mặt Mỹ Tiên, Tú Trinh, Yến Như, Tú Hảo, Gia Huy, Thành Đạt, Ngọc Dũng, Hiếu Nghĩa và Ngô Thị Nguyên, Minh Tuyết. Các võ sĩ thi đấu tới hết ngày 15-9.

Giải thu hút gần 200 võ sĩ của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Các võ sĩ sẽ thi đấu nội dung thi đấu dành cho vô địch trẻ và hệ thiếu niên.

MINH CHIẾN