HLV, VĐV háo hức với chế độ lương, thưởng mới sắp được ban hành

HLV, VĐV thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội được nâng cao hơn các chế độ nhằm toàn tâm tập luyện, thi đấu để giành thành tích cao nhất trên đấu trường quốc tế.

HLV, VĐV thể thao Việt Nam sẽ có cơ hội hưởng chế độ mới trong thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chia sẻ ngày 26-12, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã cho biết nếu không có gì thay đổi, Nghị định “Quy định chế độ chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu” thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ sẽ được phê duyệt và dự kiến ban hành sớm, có thể trong ngày 27-12.

Nhà quản lý tin rằng, việc thống nhất và thống nhất các quy định về chế độ, chính sách cho HLV, VĐV thể thao trong các văn bản thành một Nghị định mới sẽ hình thành một chuỗi chế độ chính sách xuyên suốt dành cho HLV, VĐV từ khi được tuyển chọn, đào tạo cho tới khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Trong đề xuất ở Nghị định mới, các mức thưởng có sự thay đổi tích cực. Đơn cử, mỗi thành tích HCV, HCB, HCĐ tại đấu trường Olympic sẽ nhận thưởng tương ứng là 3,5 tỷ đồng, 1 tỷ 750 triệu đồng và 875 triệu đồng. Mỗi kỷ lục được nhận thêm 875 triệu đồng. Nếu giành được HCV, HCB, HCĐ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) thì mức thưởng tương ứng lần lượt là 60 triệu đồng, 30 triệu đồng và 25 triệu đồng. Mỗi kỷ lục SEA Games sẽ có thưởng 25 triệu đồng.

Còn VĐV thể thao người khuyết tật giành thành tích HCV, HCB, HCĐ ở Paralympic thì sẽ nhận thưởng tương ứng 1,1 tỷ đồng, 550 triệu đồng và 275 triệu đồng.

Cùng với đó, mức chế độ tiền công (lương) dành cho HLV trưởng của đội tuyển thể thao quốc gia theo đề xuất mới sẽ là 1 triệu 10 ngàn đồng/người/ngày còn HLV đội tuyển quốc gia sẽ hưởng 750 ngàn đồng/người/ngày. VĐV đội tuyển quốc gia sẽ được chế độ tiền công là 540 ngàn đồng/người/ngày còn VĐV đội tuyển trẻ quốc gia được hưởng 430 ngàn đồng/người/ngày.

VĐV Nguyễn Thị Oanh của đội tuyển điền kinh đã chia sẻ: “Tôi được biết thông tin về các chế độ có thể sớm áp dụng thông qua truyền thông. Nếu từ năm 2026 chế độ này được thực hiện, các VĐV như chúng tôi sẽ được thêm sự hỗ trợ có giá trị để yên tâm hơn với sự nghiệp thể thao của mình”.

VĐV Đinh Phương Thành (TDDC) cho rằng: “Các chế độ mới chắc chắn sẽ giúp VĐV sẽ được thêm tiền lương để đảm bảo tốt hơn cho cuộc sống của mình”. VĐV Đỗ Ngọc Linh (vật) thì tin rằng: “Chúng tôi cũng được biết thông tin chế độ mới có thể sớm thực hiện, đây là niềm vui của VĐV, HLV. Chế độ được nâng cao hơn thì VĐV sẽ rất yên tâm vào tập luyện, thi đấu giành thành tích bởi tiền thưởng là thu nhập rất có gia trị”.

Theo chia sẻ, phụ trách môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên cho rằng: “Khi chế độ mới của Nhà nước dành cho HLV, VĐV được ban hành, chúng tôi rất tin tưởng từng cá nhân sẽ thêm cơ hội nhận những khoản thưởng phù hợp và các em VĐV đạt thành tích cao trên đấu trường lớn, họ nhận được thưởng giá trị. Điều đó cũng giúp VĐV điền kinh toàn tâm để phát triển sự nghiệp của mình”.

Vì thế, các HLV, VĐV thể thao Việt Nam đang háo hức và kỳ vọng Nghị định mới về chế độ, chính sách thể thao sẽ được phê duyệt và đưa vào thực thi sớm nhất.

MINH CHIẾN