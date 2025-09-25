Đội tuyển judo TPHCM dẫn đầu giải vô địch cúp câu lạc bộ quốc gia 2025

Các võ sĩ của judo TPHCM đã xếp nhất tuyệt đối tại giải vô địch cúp câu lạc bộ quốc gia 2025 vừa bế mạc tại Đà Nẵng.

Đội judo TPHCM đã có kết quả tốt nhất tại giải năm nay. Ảnh: ĐẠI NGHĨA

Giải đấu bế mạc ngày 25-9 tại Đà Nẵng. Với ưu thế tuyệt đối trong các nội dung đã thi đấu, võ sĩ đội judo TPHCM 1 đứng nhất toàn đoàn với thành tích 6 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Đội TPHCM 3 đứng hạng nhì với kết quả 4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ. Ngoài các kết quả trên, đoàn TPHCM còn ghi nhận thành tích hạng 10 của đội TPHCm 4 (1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ) và hạng 19 của đội TPHCM 2 (2 HCB).

Ban tổ chức đã đưa vào tranh tài 30 bộ huy chương dành cho đối kháng và kata (biểu diễn). Về kata, đội TPHCM 1 giành được HCV nội dung Nage No kata với thành tích của 2 võ sĩ Cao Minh Thái, Phan Gia Tùng. Thi đấu đối kháng, võ sĩ TPHCM 1 giành HCV hạng cân 78kg nữ (Dương Thị Quỳnh Như), 55kg nam (Huỳnh Trần Quyền), 60kg nam (Lê Nguyễn Hùng Cường), 73kg nam (Nguyễn Hải Bá), 90kg (Lê Anh Tài). Ngoài ra, đội TPHCM 1 còn giành HCV nội dung đồng đội nam sau khi thắng đội TPHCM 3 tại chung kết.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, đứng vị trí hạng 3 là đội Quân khu 7 với thành tích 3 HCV, 3 HCB, 10 HCĐ. Các đội Đồng Tháp 1, Hà Nội 1, Đồng Nai, Bắc Ninh ở vị trí tiếp theo.

Giải vô địch cúp câu lạc bộ quốc gia 2025 là chương trình thi đấu judo trong nước cuối cùng ở năm nay. Sau giải, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn judo Việt Nam tiếp tục tập trung lực lượng đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

MINH CHIẾN