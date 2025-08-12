Các môn khác

Khai mạc khóa tập huấn kỹ thuật huấn luyện viên Judo

Sáng 12-8 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM), Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp Liên đoàn Judo Việt Nam và Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khai mạc khóa tập huấn kỹ thuật dành cho đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài môn Judo.

Các HLV và trọng tài tham dự buổi khai mạc khóa tập huấn kỹ thuật Judo. Ảnh: TRÚC GIANG
Buổi khai mạc có sự hiện diện của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam. Khóa tập huấn năm nay thu hút 70 huấn luyện viên và trọng tài Judo đại diện cho các địa phương, đơn vị và câu lạc bộ trên cả nước.

Các HLV và trọng tài tham dự buổi khai mạc khóa tập huấn kỹ thuật Judo tại Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa – Vũng Tàu sáng 12-8. Ảnh: TRÚC GIANG

Chương trình diễn ra trong một tuần (12 đến 19-8) với phần giảng dạy do chuyên gia của Liên đoàn Judo thế giới trực tiếp đảm nhiệm. Nội dung gồm hai mảng chính: lý thuyết và thực hành, tập trung vào các chuyên đề như xây dựng kế hoạch huấn luyện dài hạn; phân biệt phương pháp đào tạo cho thanh thiếu niên và người trưởng thành; rèn luyện kỹ thuật Uchi-Komi và Nage-Komi chuẩn; kỹ thuật đánh đứng và đánh dưới; nắm áo, khóa tay, siết cổ, chuyển thế…

Khóa tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên, góp phần đẩy mạnh phong trào Judo trong nước. Kết thúc chương trình, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận của Ủy ban Olympic Quốc tế.

TRÚC GIANG

