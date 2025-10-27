3 võ sĩ judo TPHCM đi tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho SEA Games 33

Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam tiếp tục cử 3 võ sĩ tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho SEA Games 33 và đây là các tuyển thủ của thể thao TPHCM.

Đội tuyển judo Việt Nam tập trung chuyên môn tốt nhất cho nhóm võ sĩ trọng điểm để sẵn sàng tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Theo kế hoạch, 3 võ sĩ Nguyễn Hải Bá, Lê Anh Tài và Nguyễn Châu Hoàng Lân sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 1-11. Chỉ đạo chuyên môn các võ sĩ tại đợt tập huấn này là HLV Đào Hồng Quân. Cả 4 thành viên đều thuộc thể thao TPHCM đang tập luyện tại đội tuyển judo Việt Nam. Trước đó, chương trình tập huấn dự kiến thực hiện vào ngày 25-10 tuy nhiên thời gian được điều chỉnh để phù hợp với chu kỳ tích lũy chuyên môn tại Hàn Quốc.

Phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An cho biết các võ sĩ tập huấn Hàn Quốc đều là gương mặt có chuyên môn tốt, được ban huấn luyện xây dựng kế hoạch đối với chương trình thi đấu SEA Games. Dự kiến, 4 thành viên sẽ tập huấn trong thời gian 2 tuần.

Hiện tại, đội tuyển judo Việt Nam có 10 tuyển thủ trong danh sách trọng điểm được tập huấn ở Mông Cổ. Các thành viên đã tập luyện từ ngày 20-10. Đây cũng là nhóm tuyển thủ chủ lực để judo Việt Nam hướng tới giành kết quả cao nhất tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Lực lượng tập huấn tại Mông Cổ sẽ về nước vào tháng 11, tiếp tục tích lũy chuyên môn trước khi sang Thái Lan thi đấu.

Từ đầu năm 2025, đội tuyển judo Việt Nam đã tham dự giải vô địch thế giới, vô địch Đông Nam Á và vô địch châu Á. Trong đó, giải vô địch châu Á 2025 tổ chức ở Thái Lan với điểm tranh tài sẽ là nơi diễn ra SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN