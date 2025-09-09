Hơn 300 VĐV tham dự giải quốc gia thể thao người khuyết tật bơi, cờ vua, boccia, bắn cung và judo

Năm nay, giải vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật 2025 các môn bơi, cờ vua, boccia, bắn cung và judo được tranh tài tại TPHCM.

Môn judo khiếm thị được sự quan tâm của nhiều VĐV thể thao người khuyết tật. Ảnh: VH-TTTPHCM

Ủy ban thể thao người khuyết tật Việt Nam cho biết, giải đấu sẽ được diễn ra từ ngày 9-9 tới 14-9 tại TPHCM với sự góp mặt của hơn 300 VĐV.

Môn bơi có số lượng đăng ký 135 VĐV, môn bắn cung có 21 VĐV, môn judo có 27 VĐV còn môn boccia có 24 VĐV và cờ vua có 70 VĐV tham gia tranh tài. Các đơn vị đăng ký tham dự gồm Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Huế và TPHCM (chủ nhà).

Trước khi vào thi đấu chính thức, các VĐV được kiểm tra hạng thương tận để phân nội dung thi đấu. Giải đấu là dịp để nhà quản lý tìm kiếm các VĐV chuẩn bị cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 2025 sẽ tranh tài tại Thái Lan sau SEA Games 33-2025.

Năm 2025, Ủy ban Paralympic Việt Nam đã xây dựng các kế hoạch và mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động đối với thể thao người khuyết tật. Trong đó, có 15 môn được tập trung phổ biến và phát triển cho người khuyết tật tập luyện trong giai đoạn 2024-2026 gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông, judo, taekwondo, bắn cung, quần vợt xe lăn, khiêu vũ thể thao, yoga, bóng đá người khiếm thị (5 người), thể thao điện tử, pickleball và boccia. Thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng hướng tới mục tiêu phấn đấu có từ 5 tới 7 VĐV đạt chuẩn góp mặt Paralympic năm 2028 tại Mỹ (môn bơi, cử tạ, điền kinh).

MINH CHIẾN