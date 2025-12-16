Các môn khác

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao thủ đô Hà Nội lần thứ XI năm 2025

Đại hội thể dục thể thao thủ đô Hà Nội chính thức được diễn ra tối ngày 15-12 với nhiều ý nghĩa quan trọng.

Đại hội thể dục thể thao thủ đô Hà Nội đã được khai mạc trang trọng tối ngày 15-12. Ảnh: TTHN
Đại hội thể dục thể thao thủ đô Hà Nội đã được khai mạc trang trọng tối ngày 15-12. Ảnh: TTHN

Hướng tới Đại hội thể dục thể thao thủ đô Hà Nội lần thứ XI năm 2025, từ tháng 7 tới tháng 11-2025, các xã, phường, sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, trường học đã đồng loạt tổ chức Đại hội cấp cơ sở gồm nhiều hoạt động và tranh tài các môn thi đấu. Các chương trình đã thu hút gần 1 triệu lượt người tham gia. Đại hội thể dục thể thao các cấp cơ sở tạo động lực, tinh thần đoàn kết, sự quan tâm ngày càng lớn của nhân dân đối với hoạt động rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe.

Tại Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao thủ đô Hà Nội lần thứ XI năm 2025 buổi tối ngày 15-12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thực hiện nghi lễ trao truyền ngọn lửa, cùng các VĐV tiêu biểu của Hà Nội thắp sáng đài đuốc của Đại hội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thực hiện nghi lễ thắp đuốc Đại hội. Ảnh: TTHN

Ở lễ khai mạc, VĐV khiêu vũ thể thao Lê Anh Phương và trọng tài Trần Văn Hậu (bóng chuyền) đã thay mặt các vận động viên và trọng tài điều hành giải đấu đọc lời tuyên thệ.

Đại hội sẽ thi đấu 25 môn thể thao gồm bơi, điền kinh, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, taekwondo, vật, quần vợt, bóng chuyền (da, hơi), bóng rổ, karate, thể dục aerobic, wushu, billiards & snooker, cờ vua, cờ tướng, khiêu vũ thể thao, pencak silat, vovinam, roller sports, thể thao điện tử, võ cổ truyền, đá cầu, thể dục dưỡng sinh và kéo co. Đại hội có gần 8.000 lượt vận động viên đủ điều kiện tham gia thi đấu.

MINH CHIẾN

