UFC 323: Petr Yan giành lại đai hạng gà sau 5 năm chờ đợi, trong trận hay nhất 2025

Xuất sắc đánh bại Merab Dvalishvili trong trận tranh đai hạng gà đầy kịch tính ở sự kiện UFC 323 mới kết thúc trưa nay, Chủ nhật 7-12-2025, võ sĩ MMA người Nga Petr Yan đã giành lại ngôi vị nhà vua sau 5 năm “nếm mật nằm gai” để đợi cơ hội tranh đai khác.

Yan được công kênh khi đoạt lại đai vô địch

Từng giành đai hạng gà UFC, sau chiến thắng TKO trước Jose Aldo, tại sự kiện UFC 251 diễn ra vào ngày 12-7-2020, cuộc đời và sự nghiệp của võ sĩ sau đó sa sút không phanh.

Anh mất đai vô địch vào tay Aljamain Sterling tại sự kiện UFC 259 diễn ra ngày 6-3-2021. Đó là một kết quả không liên quan chuyên môn, anh đã bị loại vì một đòn gối trái luật.

Sau đó là nỗ lực đòi lại đai vô địch thất bại cay đắng. Anh lại thua Sterling ở sự kiện UFC 273 ngày 9-4-2022, để thua điểm sau 5 hiệp đấu bằng các quyết định không đồng thuận.

Kết quả này đã “khởi động quãng thời gian rơi xuống địa ngục” của Yan, với chuỗi 3 trận thất bại liên tiếp. Anh để thua tiếp Sean O’Malley - và thua chính Merab lần lượt ở các sự kiện UFC 280, UFC Fight Night: Yan vs Dvalishvili. Đều là thua điểm sau 5 hiệp đấu!

Nhưng giờ đây, Yan đã mạnh mẽ quay trở lại, lên tinh thần - sau 3 chiến thắng “hồi sinh” trước Song Yadong, Deiveson Figueiredo, và cả Marcus McGhee, anh đã tiến thẳng UFC 323.

Trước trận đấu, dư luận và giới chuyên môn đánh giá Dvalishvili rất cao. Họ vẫn nhớ là võ sĩ gốc Georgia đã thắng 11/49 nỗ lực take-down trong trận lượt đi (là một kỷ lục)!

Tuy vậy, ở trong trận lượt về được đánh giá là hấp dẫn nhất trong Bát giác đài UFC của năm 2025, Yan thi đấu rất hiệu quả. Anh phòng thủ thành công 27/29 tình huống take-down của đối phương, thậm chí còn thực hiện ngược 3 pha take-down hiệu quả.

Những cú đấm thọc - thẳng mài mòn cằm, sống mũi và màng tang của đối thủ (khiến gương mặt của Merab đẫm máu), những cú đá vào mạn sườn - gan làm đau đớn Merab.

Màn trình diễn quá xuất sắc, đậm chất chiến thuật và rất biết người biết ta của Yan đã giúp anh giành chiến thắng điểm tuyệt đối sau 5 hiệp đấu là 49-46, 49-46 và 48-47 (??).

Yan giành lại đai hạng gà UFC sau 5 năm “nếm mật nằm gai”, màn quay trở lại ấn tượng nhất trong trận đấu kịch tính và hay nhất của UFC ở trong suốt 365 ngày của năm 2025.

“Tôi rất hạnh phúc khi được đứng đây với chiếc đai vô địch", Yan nói với lại Joe Rogan sau trận đấu trước khi cảm ơn người hâm mộ tại Bát giác đài T-Mobile Arena ở Las Vegas.

“Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và chuẩn bị rất nhiều cho khoảnh khắc này; đây chính là phần quan trọng trong đời, trong cuộc sống của tôi”, Yan chia sẻ với giọng điệu vui vẻ.

“Tôi đã cố gắng mang đến cho mọi người một trận đấu hấp dẫn mang đậm chất giải trí, và hôm nay tôi đã thua”, Dvalishvili chia sẻ khi kết thúc chuỗi 14 trận thắng liên tiếp.

“Anh ấy đã thi đấu tốt hơn tôi, xin chúc mừng, nhưng tôi muốn trận tái đấu”, Dvalishvili cho biết, hướng đến trận đấu thứ 3 giữa anh với lại Yan - nếu như mà UFC cho phép.

Trước đó, một diễn biến kỳ quặc đã diễn ra trong một trận đấu chính khác của UFC 323, trận tranh đai hạng ruồi UFC. Đương kim vô địch Alexandre Pantoja đã để thua TKO bất ngờ ngay giây thứ 26, có thể trật khớp tay khi bị ngã không kịp kiểm soát.

Một cú đá cao qua đầu của võ sĩ Brazil đã bị đối thủ Myanmar - Joshua Van bắt lấy, anh này sau đó hất chân khiến Pantoja mất đà ngã chống tay xuống sàn và chấn thương.

