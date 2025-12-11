Lực sĩ cử tạ K’Dương và đồng đội tới Thái Lan bắt đầu nhiệm vụ giành vàng SEA Games 33

Những lực sĩ hàng đầu của đội tuyển cử tạ Việt Nam lên đường để có mặt tại Thái Lan vào sáng ngày 11-12, hướng tới nhiệm vụ giành các tấm HCV ở SEA Games 33-2025.

K'Dương là một trong những gương mặt trẻ của cử tạ Việt Nam được tranh tài SEA Games 33-2025. Ảnh: IWF

14 lực sĩ của tạ Việt Nam chính thức tới Chonburi (Thái Lan) tham dự SEA Games 33-2025 vào sáng ngày 11-12. Thành phần đăng ký thi đấu của đội tuyển cử tạ Việt Nam gồm: Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Hoài Thương, Quàng Thị Tâm, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Hoàng Kim Lụa, Nguyễn Thị Phượng, Phasiro, K’Dương, Trần Minh Trí, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Quang Trường, Nguyễn Quốc Toàn, Trần Xuân Dũng, Trần Đinh Thắng.

Trong đó, những gương mặt từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 là Trần Minh Trí, Nguyễn Quốc Toàn, Trần Đình Thắng tiếp tục góp mặt ở Thái Lan năm nay. Cử tạ Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành 2 HCV ở Thái Lan. Ngoài họ, gương mặt trẻ đạt phong độ tốt trong nhiều giải đấu quốc tế thời gian qua là K’Dương sẽ có cơ hội lần đầu thi đấu chính thức SEA Games 33-2025. Nếu không có gì thay đổi, K’Dương sẽ góp mặt tại hạng cân 60kg nam ở Thái Lan lần này.

SEA Games 33-2025 cũng là kỳ tranh tài đầu tiên của Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ áp dụng các nội dung mới phù hợp theo quy định của Liên đoàn cử tạ thế giới. Các hạng cân sẽ tổ chức đối với nam lần lượt là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg và trên 94kg. Các hạng cân dành cho nữ là 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg và trên 77kg.

Khi có mặt tại Thái Lan, các lực sĩ cử tạ Việt Nam sẽ được đưa về khách sạn lưu trú sau đó làm quen với nhà thi đấu trước khi tranh tài chính thức. Đại diện ban huấn luyện sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật trước khởi tranh để nắm bắt đăng ký lực sĩ trong từng nội dung. Đây là thời điểm quyết định số VĐV tham dự nội dung cụ thể và không được phép thay đổi. Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã được tập huấn tại Trung Quốc trong 1 tháng trước khi tham dự SEA Games 33-2025. Toàn bộ 14 lực sĩ đang có tinh thần tốt, quyết tâm giành những kết quả tốt nhất. Cử tạ sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 13-12.

Trong ngày 11-12, Đoàn thể thao Việt Nam còn đón chào các đội tuyển muay, wushu, kickboxing, pencak silat, bowling sang Thái Lan tranh tài. Mỗi đội tuyển có chương trình thi đấu theo lịch cụ thể và sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật nắm bắt thông tin cuối cùng trước tranh tài. Đây là các môn sẽ thi đấu tại Bangkok (Thái Lan).

MINH CHIẾN