Đại kiện tướng Đào Thiên Hải tiếp tục giành huy chương tại SEA Games 33

Đại kiện tướng Đào Thiên Hải đã có tấm HCĐ tại SEA Games 33-2025 sau khi nỗ lực thi đấu cùng các đồng đội.

Đại kiện tướng Đào Thiên Hải (thứ 2 từ phải qua) đã giành được HCĐ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH MINH

Đào Thiên Hải và kỳ thủ Việt Nam đã tham dự nội dung cờ chớp maruk đồng đội nam và giành được tấm HCĐ. Sau 5 trận vòng bảng, đội cờ Việt Nam đã có hạng 4 với tổng 18 điểm để góp mặt bán kết. Tuy nhiên, chúng ta để thua đội chủ nhà Thái Lan tại bán kết do vậy chấp nhận kết quả đồng hạng 3, nhận HCĐ.

Đội hình cờ chớp maruk đồng đội nam của Việt Nam gồm kỳ thủ Đào Thiên Hải, Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo.

Lần gần nhất Đào Thiên Hải giành được huy chương tại Đại hội thể thao Đông Nam Á trước khi dự tranh SEA Games 33-2025 là tấm HCB cờ nhanh đôi nam nữ môn cờ vua tại SEA Games năm 2013 ở Myanmar. Sau 12 năm, gương mặt kỳ cựu của cờ vua Việt Nam tiếp tục giành huy chương trên đấu trường SEA Games. Dù cho, tấm HCĐ lần này của đại kiện tướng Đào Thiên Hải là ở môn cờ maruk (cờ truyền thống của Thái Lan, có cách chơi như cờ ốc của Việt Nam).

Tại SEA Games 30-2019, đại kiện tướng Đào Thiên Hải từng góp mặt thi đấu môn cờ asean nhưng không giành được huy chương. Tấm HCĐ cờ maruk trong ngày 10-12 là sự khởi đầu quan trọng của đội tuyển cờ Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Trong Đại hội lần này tại Thái Lan, đại kiện tướng Đào Thiên Hải sẽ tranh tài cờ maruk và cờ asean. Năm nay, đại kiện tướng Đào Thiên Hải bước vào tuổi 47. Nam kỳ thủ của thể thao TPHCM và đội tuyển cờ Việt Nam là 1 trong những VĐV lớn tuổi nhất của Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN