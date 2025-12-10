Kình ngư Trần Hưng Nguyên xuất sắc bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 33

Trần Hưng Nguyên giành tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DP

“Khi xuống nước, tôi đã tập trung để tăng tốc tốt nhất. Tôi chỉ tâm niệm phải cố gắng, phải cố gắng và phải chạm đích đầu tiên. Tôi đã thành công. Đây là tấm HCV mở đầu của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 33-2025 này. Tôi không biết nói gì nhưng sự khởi đầu này rất mong mang tới sự suôn sẻ cho cả đội”, kình ngư Trần Hưng Nguyên bày tỏ sau khi giành HCV cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nam.

Trở lại với cuộc đua, chung kết của nội dung đã có 8 kình ngư góp mặt. Trần Hưng Nguyên xuất phát ở làn bơi số 3 và là người bứt tốc ngay khi xuất phát. Sự mạnh mẽ của Hưng Nguyên thấy rõ khi kình ngư người Quảng Trị luôn dẫn đầu trong các lượt bơi. Kết thúc thi đấu, Hưng Nguyên về nhất với thông số 2’02”11 và giành HCV. Về nhì là Gian San (Philippines, 2’03”88). Trong chung kết cự ly, cậu em trai của cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn đã về thứ 3, giành HCĐ với kết quả 2’04”19.

Thông số giành HCV lần này của Trần Hưng Nguyên thấp hơn thành tích 2’01”28 mà kình ngư này từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Tuy nhiên, điều quan trọng là Hưng Nguyên vẫn bảo vệ thành công ngôi vô địch ở SEA Games trong nội dung 200m hỗn hợp cá nhân.

Tính tới lúc này, qua các kỳ SEA Games đã tham dự, Trần Hưng Nguyên đã giành cho mình 10 HCV trong các nội dung thi đấu. “Đây là thành tích tôi không nghĩ mình đạt được nhưng việc đã chạm mốc 10 HCV ở SEA Games là điều tôi rất xúc động. Sau nội dung đầu tiên, tôi còn một số nội dung tiếp theo tại SEA Games 33-2025 và tôi quyết tâm làm tốt nhất khả năng của mình”, Trần Hưng Nguyên bày tỏ.

Hưng Nguyên đã thi đấu hiệu quả tại chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nam. Ảnh: DP

Năm nay, Trần Hưng Nguyên đã có những sự chuẩn bị tốt nhất để sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Tuyển thủ này đã thi đấu và giành HCĐ cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nam tại giải vô địch châu Á 2025 ở Singapore với kết quả 2’02”71. Hưng Nguyên từng mất suất không được cơ hội góp mặt giải vô địch thế giới 2025. Tuy nhiên, bản thân tuyển thủ đã rút cho mình những kinh nghiệm quý giá từ đó trở lại mạnh mẽ và bây giờ có ngôi vô địch SEA Games 33-2025. Đây là lần thứ 4, Trần Hưng Nguyên tham dự SEA Games.

Cùng ngày thi đấu, kình ngư trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc đã giành HCĐ cự ly 100m tự do nam với kết quả 50”02. Đây là lần đầu Nguyễn Quốc góp mặt Đại hội thể thao Đông Nam Á. Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên giành HCB 200m bướm nữ (2’12”10).

MINH CHIẾN