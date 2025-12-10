Taekwondo Việt Nam giành HCV đầu tiên tại SEA Games 33

Các võ sĩ taekwondo Việt Nam phải chờ tới cuối ngày thi đấu mới giành được tấm HCV như kỳ vọng ở nội dung biểu diễn quyền.

Võ sĩ taekwondo Việt Nam giành HCV bài biểu diễn đồng đội quyền sáng tạo nam nữ. Ảnh: DP

Cảm xúc của toàn bộ đội tuyển taekwondo Việt Nam đã vỡ òa trong sung sướng ngay khi trọng tài công bố đội Việt Nam chiến thắng, giành HCV nội dung biểu diễn quyền sáng tạo đồng đội nam nữ. Kết thúc bài biểu diễn, các võ sĩ của taekwondo Việt Nam giành vị trí số 1 với kết quả 8.060 điểm. Đội chủ nhà Thái Lan có vị trí thứ nhì với 7.940 điểm nên nhận HCB. Các đội Philippines và Myanmar ở vị trí hạng 3 và 4.

Trong cả ngày tranh tài, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã chờ đợi HCV trong các bài biểu diễn cá nhân và đôi nhưng không thành công. Thậm chí, chúng ta đã tưởng chạm tay vào HCV đôi nam nữ tuy nhiên kết quả cũng chỉ mang về HCB. Trong khi đó, đội nữ taekwondo Việt Nam chỉ đạt HCĐ bài đồng đội biểu diễn nữ.

Các tuyển thủ taekwondo Việt Nam vui mừng khi giành được kết quả như chờ đợi. Ảnh: DP

Tuy nhiên, kết quả vô địch ở bài biểu diễn cuối cùng trong ngày 10-12 đã giúp đội tuyển taekwondo Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong ngày là giành tấm HCV đầu tiên. Ngay sau khi trọng tài công bố thành tích, toàn đội đã ôm nhau và chúc mừng. Từng tuyển thủ đều xúc động rơi nước mắt. “Chúng tôi đã chờ đợi kết quả này và đây là nỗ lực của toàn đội. Xin chúc mừng các VĐV”, lãnh đội taekwondo Việt Nam – bà Nguyễn Thu Trang chia sẻ.

Đội hình taekwondo Việt Nam giành HCV tại nội dung biểu diễn quyền sáng tạo đồng đội nam nữ của Việt Nam là Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân.

Châu Tuyết Vân chung vui cùng đồng đội. Ảnh: MINH CHIẾN Ngay sau khi các võ sĩ taekwondo Việt Nam giành HCV, gương mặt kỳ cựu Châu Tuyết Vân có mặt trên khán đài cũng tới chúc mừng các đồng đội. Tại SEA Games 33-2025, Châu Tuyết Vân không tham gia thi đấu nhưng cô vẫn có mặt cổ vũ động viên tinh thần cho đội quyền taekwondo Việt Nam.

MINH CHIẾN