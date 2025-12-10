Rộ thông tin Đoàn thể thao Campuchia sẽ rút khỏi SEA Games 33

Thông tin cho rằng Đoàn thể thao Campuchia sẽ rút toàn bộ VĐV tham dự SEA Games 33-2025 đang được bàn tán trên mạng xã hội tuy nhiên chưa có công bố cụ thể từ phía Ban tổ chức SEA Games.

Văn bản được đưa lên mạng, đang được bàn tán vào lúc này. Ảnh: NOCC

Tới sáng ngày 10-12, chưa có công bố chính thức nào từ Ban tổ chức SEA Games 33-2025 về việc Đoàn thể thao Campuchia sẽ rút khỏi Đại hội.

Theo tìm hiểu của SGGP, phiên họp Trưởng đoàn SEA Games 33-2025 tổ chức ngày 9-10 vẫn có sự tham dự của đại diện Đoàn thể thao Campuchia. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể có thể sẽ được đưa ra vào ngày 11-12 trong phiên họp Trưởng đoàn SEA Games 33-2025 tiếp theo được tổ chức.

Theo thông tin được các trang báo đăng tải, Ủy ban Olympic Campuchia đã có văn bản ngày 10-12 gởi tới Giám đốc điều hành Liên đoàn thể thao Đông Nam Á – ông Dato Seri Chaiyapak Siriwat để thông tin Đoàn thể thao quốc gia này sẽ rút khỏi SEA Games 33-2025 vì những lý do an toàn. Trong văn bản, nội dung được đưa ra rằng Ủy ban Olympic Campuchia sẽ rút các thành viên Đoàn thể thao tham dự SEA Games 33-2025 về nước trước những lo ngại an toàn từ gia đình của các HLV, VĐV.

Đoàn thể thao Campuchia tham dự Lễ khai mạc SEA Games 33. Ảnh: Dũng Phương

Trước đó, Đoàn thể thao Campuchia đã tham dự Lễ khai mạc SEA Games 33-2025 vào tối ngày 9-12. Các chương trình thi đấu của Đại hội bắt đầu từ ngày 10-12.

Đoàn thể thao Campuchia đã đăng ký góp mặt 21 môn ở SEA Games 33-2025. Sau đó, Ủy ban Olympic Campuchia đã rút không tham dự 9 môn. Tới lúc này, nhiều khả năng Đoàn thể thao Campuchia sẽ sớm kết thúc thi đấu tại SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, quyết định sẽ được chính thức khi có thông báo từ Ban tổ chức SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN