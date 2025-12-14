Trong không gian Fanzone sôi động, Ban tổ chức SEA Games 33 đã tái hiện khoảnh khắc cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nâng cao tấm huy chương vàng Olympic Rio de Janeiro 2016, để giới thiệu hành trình vươn mình mạnh mẽ của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ban tổ chức SEA Games 33 tôn vinh Hoàng Xuân Vinh. ẢNH: HỮU THÀNH

Trên bức ảnh của Hoàng Xuân Vinh, Ban tổ chức SEA Games 33 viết: “Thời đại mới đang tăng tốc. Việt Nam là một minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển thể thao có hệ thống trong suốt 10 năm qua. Từ một quốc gia chưa từng có huy chương vàng Olympic, Việt Nam đã bước lên đỉnh cao ở môn bắn súng tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016”.

Theo Ban tổ chức SEA Games 33, đằng sau thành công của thể thao Việt Nam là cả một hệ thống tuyển chọn, đào tạo và phát triển vận động viên bài bản, liên tục từ lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia. “SEA Games chính là bước khởi đầu, là sân khấu đánh thức và nuôi dưỡng thế hệ vận động viên Việt Nam mới, những con người dám mơ ước, dám vươn xa và khẳng định tên tuổi”, bài viết có đoạn.

Thông qua việc đăng cai SEA Games 33, Thái Lan cũng gợi nhắc lại những khoảnh khắc đẹp của 32 kỳ SEA Games trong lịch sử, trong đó có hai kỳ đại hội được tổ chức tại Việt Nam vào các năm 2003 và 2022, đồng thời tôn vinh sự phát triển không ngừng của thể thao 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Hoàng Xuân Vinh là vận động viên đầu tiên mang về huy chương vàng Olympic cho thể thao Việt Nam tại Olympic Rio de Janeiro 2016. Không chỉ dừng lại ở đó, xạ thủ quê Quảng Trị còn giành thêm một huy chương bạc, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử thể thao nước nhà. Còn qua bốn lần dự SEA Games, cựu xạ thủ sinh năm 1974 đã giành 8 huy chương vàng. Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang công tác huấn luyện, tiếp tục cống hiến và truyền lửa cho các vận động viên trẻ của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Bên cạnh hình ảnh Hoàng Xuân Vinh đại diện cho thể thao Việt Nam, Ban tổ chức SEA Games 33 còn trưng bày chân dung những ngôi sao xuất sắc của khu vực, mỗi người là niềm tự hào của quốc gia mình. Như kình ngư Joseph Schooling, nhà vô địch Olympic Rio 2016 của Singapore, hay võ sĩ Taekwondo Panipak Wongpattanakit hai lần giành huy chương vàng Olympic của Thái Lan.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)