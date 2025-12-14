Thái Lan xin lỗi sự việc bản đồ Việt Nam không hiển thị đúng tại lễ khai mạc SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 33 chính thức gửi thư xin lỗi tới Ủy ban Olympic Việt Nam, thừa nhận sai sót nghiêm trọng khi không hiển thị đầy đủ bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc đại hội.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự lễ khai mạc SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Hôm 12-12, Ban tổ chức Thể thao Thái Lan (THASOC) đã có văn bản chính thức gửi Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc về những sai sót xảy ra trong công tác tổ chức và truyền hình tại SEA Games 33.

Văn bản có chữ ký của Tiến sĩ Gongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan, Tổng Thư ký THASOC, thừa nhận đây là sai sót nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, một nội dung đặc biệt nhạy cảm đối với Việt Nam. Ban tổ chức nước chủ nhà nhìn nhận sự việc đã gây cảm giác không thoải mái, lo ngại và ảnh hưởng đến tình cảm giữa các quốc gia tham dự Đại hội.

Trước đó, vào hôm 9-12, tại lễ khai mạc SEA Games 33 trên sân vận động quốc gia Rajamangala (Thái Lan), Ban tổ chức đã hiển thị hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và đảo Phú Quốc trong tiết mục biểu diễn mang tên “We Are One - Connected by the SEA”.

Bên cạnh vấn đề bản đồ, THASOC cũng xin lỗi về sự cố kỹ thuật trong quá trình truyền hình trực tiếp môn bóng rổ 3x3, khi bộ phận kỹ thuật đã hiển thị nhầm quốc kỳ của một số đội tuyển, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Lào và Philippines. Sự cố này đã gây bức xúc cho các đoàn thể thao và người hâm mộ trong khu vực.

Ban tổ chức SEA Games 33 khẳng định không xem nhẹ các sai sót đã xảy ra, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, nội dung và truyền thông. THASOC nhấn mạnh sẽ tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo không tái diễn những sự việc tương tự trong thời gian còn lại của Đại hội.

Kết thư, THASOC một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và các bên liên quan, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và thiện chí trong việc gìn giữ hình ảnh, uy tín của sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Tin liên quan Khai mạc SEA Games 33: Mái nhà ASEAN hòa chung nhịp đập

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)