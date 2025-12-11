Ban tổ chức SEA Games 33 không tính huy chương môn MMA vào bảng tổng sắp chung cuộc

Các kết quả thi đấu của môn võ thuật tổng hợp (MMA) tại SEA Games 33-2025 chỉ được tính là kết quả trình diễn, không vào bảng tổng sắp chung cuộc.

Môn MMA không tính kết quả vào bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đã xác nhận, Ban tổ chức không tính thành tích huy chương của tuyển thủ vào thành tích chung trên bảng tổng sắp SEA Games 33-2025.

Môn MMA đã kết thúc thi đấu vào chiều ngày 11-12. Khép lại thi đấu đội tuyển MMA Việt Nam đã giành được 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Các tấm HCV thuộc về VĐV Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng.

Môn MMA cũng đã kết thúc chương trình thi đấu tại SEA Games 33-2025 trong ngày hôm nay 11-12. Toàn môn có 6 nội dung được tổ chức và đội tuyển MMA Việt Nam đã tranh tài 6 tuyển thủ. Lần đầu tiên, môn MMA được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games. Tuy nhiên, với ý nghĩa là môn trình diễn, các võ sĩ vẫn có cơ hội góp mặt chính thức trong các kỳ SEA Games tiếp theo khi môn thể thao này được vào chương trình tranh tài.

SEA Games 33-2025 có 573 bộ huy chương của 50 môn thể thao (66 môn, phân môn). Trong đó, thể thao Việt Nam tham dự 47 môn, phân môn.

Tuyển thủ MMA Việt Nam đã thi đấu và đạt kết quả tốt trong ngày 11-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển MMA Việt Nam cho biết, các tuyển thủ sẽ về nước vào sáng ngày 12-12. Ở lần góp mặt này, võ sĩ đội tuyển MMA Việt Nam sang Thái Lan bằng kinh phí xã hội hóa của Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam. Hiện tại, môn võ thuật tổng hợp đã nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN