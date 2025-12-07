Người Thái đội nắng, tăng ca cuối tuần để hoàn thiện “trái tim” Rajamangala

Hai ngày trước lễ khai mạc SEA Games 33, khu liên hợp thể thao Hua Mak, nơi được xem là trung tâm của kỳ đại hội, trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy.

Công nhân làm việc ở khu vực Fanzone đặt ngoài sân Rajamangala. ẢNH: HỮU THÀNH

Từ sáng đến tận chiều tối ngày 7-12, dù là Chủ nhật, từng nhóm công nhân, kỹ thuật viên Thái Lan vẫn miệt mài làm việc dưới cái nắng 34 độ C để kịp hoàn thiện các hạng mục cuối cùng cho Fanzone và khu vực đồng hành SEA Games.

Có mặt tại trước sân vận động Rajamangala và Nhà thi đấu Hua Mak vào buổi trưa, người viết ghi nhận bầu không khí khẩn trương bao trùm toàn bộ “công trường”. Từng tiếng máy khoan, tiếng xe nâng, tiếng bộ đàm vang lên liên hồi. Mỗi người một nhiệm vụ, tất cả đều bám theo tiến độ được giao.

Cái nóng cuối tuần tại thủ đô Bangkok chẳng thể ngăn được sự hối hả của mọi người. Người trùm kín mít để đỡ nắng gắt, người tranh thủ rít một điếu thuốc lấy lại sự tỉnh táo, nhóm khác thì ngồi nép dưới bóng cây ăn vội hộp cơm trưa trước khi quay trở lại với phần việc còn dang dở.

Một công nhân chuẩn bị cờ Việt Nam. ẢNH: HỮU THÀNH

Bên ngoài, dòng xe bán tải và xe tải chở thiết bị nối đuôi nhau ra. Những tấm pano, cột khung, dàn âm thanh - ánh sáng, cờ… được chuyển đến theo từng đợt để kịp lắp đặt.

Một kỹ thuật viên thuộc Công ty Pro Exhibiz (đơn vị đối tác SEA Games 33), vừa lau mồ hôi vừa chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu làm việc từ 10 giờ sáng, nhưng thực tế phải có mặt ở đây từ 9 giờ để chuẩn bị thiết bị. Những ngày cận lễ khai mạc, tiến độ được đẩy khẩn trương. Nắng rất gắt nhưng công việc thì không thể chậm”.

Dù những ngày đầu SEA Games 33 vẫn còn xuất hiện vài trục trặc trong khâu tổ chức và đón tiếp các đoàn thể thao cũng như truyền thông quốc tế, nhưng khi chứng kiến tinh thần làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của đội ngũ Ban tổ chức, dễ dàng cảm nhận họ thật sự mong muốn mang đến một không khí lễ hội sôi động, thân thiện và đáng nhớ cho bạn bè khắp khu vực.

Những hình ảnh trước sân Rajamangala ngày 7-12 (ảnh: HỮU THÀNH)

Các nhân viên đang dọn rác

Người Thái Lan bịt kín đầu dưới cái nóng tại Bangkok

Công nhân tranh thủ ăn trưa

Đường Thanon Ramkhamhaeng dẫn vào tổ hợp thể thao Hua Mak

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)