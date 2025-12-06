Kẹt xe “làm phiền” các đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển vất vả từ khách sạn đến sân tập hoặc địa điểm thi đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Như trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra lúc 18g30. Nhưng từ 16g00, xe buýt chở Huỳnh Như cùng đồng đội đã phải rời khách sạn để đến sân Chonburi. Đại bản doanh cách địa điểm thi đấu đến 25 km, song lý do quan trọng hơn buộc thầy trò HLV Mai Đức Chung phải khởi hành sớm là tình trạng giao thông tắc nghẽn tại địa phương. Gần 1 giờ đồng hồ ngồi bất động trên xe là cảm giác khó chịu với bất kỳ ai, đặc biệt là các vận động viên đang trong trạng thái tập trung cao độ trước giờ thi đấu.

Hay trong buổi tập cuối cùng trước trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp lịch tập lúc 18 giờ. Dù đã rời khách sạn lúc 17 giờ, toàn đội vẫn mất tới 55 phút để đến sân. Việc chen chúc giữa dòng phương tiện khiến trạng thái tâm lý và nhịp chuẩn bị của cầu thủ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Trớ trêu thay, địa thi đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung không phải nơi sầm uất của tỉnh Chonburi. Dẫu vậy, tình trạng ùn ứ giao thông vẫn xảy ra thường xuyên, khiến khung thời gian di chuyển của đội tuyển nữ Việt Nam luôn phải dự trù sớm hơn.

Đấy là đội bóng đá nữ, còn lịch trình của đội tuyển nam U22 áp lực lớn hơn. Khách sạn của thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt tại khu đô thị Bangkok, nơi kẹt xe gần như là chuyện “cơm bữa”. Như trong buổi tập đầu tiên khi đặt chân tới thủ đô Thái Lan, Khuất Văn Khang cùng đồng đội đã bị tắc gần 30 phút. Nhờ bài học này mà những buổi tập sau đó và cả trận đấu với U22 Lào, toàn đội đã tính toán hợp lý thời gian di chuyển.

U22 Việt Nam chủ động di chuyển sớm khi. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Kẹt xe tại Thái Lan không phải điều quá mới mẻ với bóng đá Việt Nam. Đây là quốc gia thường xuyên tổ chức các giải đấu quốc tế. Thành viên trong đoàn từng nhiều lần đối mặt cảnh ùn tắc khi sang Thái Lan thi đấu nên phần nào đã quen với việc phải chờ đợi trên xe. Tuy nhiên, quen không đồng nghĩa với dễ chịu. Việc đi sớm đôi khi khiến đội bị “gãy nhịp” chuẩn bị, nhưng đến muộn lại càng ảnh hưởng lớn hơn.

Trong bối cảnh các đội tuyển bóng đá Việt Nam đang nỗ lực hướng tới thành tích cao nhất tại SEA Games 33, việc vượt qua những bất tiện ngoài chuyên môn như giao thông tắc nghẽn cũng trở thành một phần trong hành trình thi đấu. Điều quan trọng là các tuyển thủ vẫn duy trì sự tập trung, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và tâm lý để thích nghi tối đa với những điều kiện khách quan tại nước chủ nhà.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)