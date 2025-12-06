Tuyển thủ U22 Việt Nam kể chuyện ăn cơm, vừa xem tuyển nữ thi đấu

Hậu vệ Phạm Minh Phúc gửi lời chúc mừng đến đội tuyển nữ Việt Nam sau chiến thắng ở trận ra quân và xem đó là động lực để có thể nối dài mạch thắng cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam "đội nắng" ra sân tập vào sáng 6-12. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sáng nay (6-12), U22 Việt Nam sau một ngày “xả hơi” đã trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia. Minh Phúc cùng đồng đội ra sân với cảm hứng chiến thắng từ đội tuyển nữ Việt Nam trước chính Malaysia ở trận ra quân vào tối qua.

“Trong lúc chúng tôi ăn cơm tối thì có theo dõi các chị ở đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận ra quân SEA Games với Malaysia. Tôi xin chúc mừng đội bóng đá nữ với chiến thắng đầu tiên và mong mọi người giữ phong độ để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng”, Minh Phúc hào hứng chia sẻ trong buổi tiếp xúc truyền thông trước buổi tập.

Chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ trở thành nguồn cảm hứng và động lực tinh thần để U22 Việt Nam hướng tới kết quả tương tự khi đối đầu U22 Malaysia tại lượt trận cuối bảng B.

Hậu vệ Phạm Minh Phúc trao đổi với truyền thông trước buổi tập. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận cầu được xem là quyết định tấm vé tham dự vòng bán kết. Vì thế, HLV Kim Sang-sik đã điều chỉnh lịch tập, cho các học trò rèn chiến thuật vào buổi sáng, còn buổi chiều dành thời gian theo dõi trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào (đá lúc 16 giờ). Không loại trừ khả năng ông Kim cùng các trợ lý trực tiếp tới sân Rajamangala dự khán trận đấu này. Ban huấn luyện sẽ cùng toàn đội ghi chép kỹ những điểm mạnh, yếu của U22 Malaysia, từ đó đưa ra đấu pháp phù hợp khi hai đội gặp nhau vào ngày 11-12 tới.

“Trong trận gặp U22 Lào, chúng tôi có nhiều điểm tích cực như kiểm soát thế trận và tạo được không ít cơ hội. Tuy nhiên, toàn đội cũng cần cải thiện những đường chuyền cuối cùng, nhất là ở khâu dứt điểm. Tôi nghĩ trong những buổi tập còn lại, HLV Kim Sang-sik sẽ hướng dẫn các cầu thủ kỹ hơn. Thầy cũng nói với mọi người rằng khi gần tới khung thành đối phương phải bình tĩnh và quyết đoán”, Minh Phúc tiết lộ thêm.

U22 Việt Nam còn 5 ngày chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Lần đầu góp mặt tại SEA Games, Minh Phúc không giấu được sự háo hức. Cầu thủ của CAHN nói: “Tôi rất vui và hồi hộp khi lần đầu được tham dự một kỳ đại hội. Tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng để cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Toàn đội cũng đặt mục tiêu chơi thật tốt, đặc biệt là trong trận gặp U22 Malaysia”.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)