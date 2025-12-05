HLV Mai Đức Chung: Ghi nhiều bàn càng có lợi cho tuyển nữ Việt Nam

Theo HLV Mai Đức Chung, chiến thắng đậm 7-0 trước Malaysia của đội tuyển nữ Việt Nam giúp ông vơi đi nỗi lo trước trận ra quân SEA Games 33.

Tiền đạo Huỳnh Như chia vui cùng bàn thắng của Thái Thị Thảo. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Không chỉ riêng SEA Games mà bất cứ trận mở màn ở giải đấu nào cũng đều khó khăn. Rất lâu rồi đội tuyển nữ Việt Nam mới gặp lại Malaysia. Trước trận đấu, chúng tôi đã xem băng hình và thấy họ tiến bộ rất nhiều, thắng cả Bangladesh trong giai đoạn tập huấn, nên cũng hơi lo”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu trên sân Chonburi (Thái Lan) vào tối 5-12.

Ông Chung tiếp lời: “Tôi nhắc các cầu thủ không được chủ quan, phải giữ sự tập trung cao độ. Hôm nay, mọi người đã làm được. Chúng tôi đã vượt qua trận đầu tiên và đạt được 3 mục tiêu đề ra là chiến thắng, không bị thẻ vàng và không chấn thương để dưỡng sức cho trận sau”.

Trước Malaysia kém đến 55 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 7-0. Riêng hiệp 1, các học trò của HLV Mai Đức Chung ghi 4 bàn thắng do công của Phạm Hải Yến (2 bàn), Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Hải Linh. Sang hiệp 2, Thái Thị Thảo lập hat-trick trong 30 phút, khép lại ngày thi đấu thăng hoa của đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Một điểm nhấn khác ở trận đấu này là việc HLV Mai Đức Chung chia nhóm các cựu binh và trụ cột thành hai để sắp xếp đội hình xen kẽ giữa trẻ và già. Ông Chung vui mừng vì chiến lược nhân sự này mang đến tín hiệu tích cực ở trận ra quân và mong muốn các cầu thủ trẻ sẽ tiến bộ hơn.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Mỗi HLV đều mong ghi thật nhiều bàn thắng, tất nhiên càng nhiều càng tốt, bởi còn phải cạnh tranh với đối thủ trong bảng nữa. Càng có nhiều bàn thì càng lợi. Tôi thật sự cảm động khi nghe người hâm mộ Việt Nam gọi tên mình. Tôi cảm ơn mọi người. Dù số lượng khán giả không nhiều, nhưng họ đã hô rất to tiếng Việt Nam”.

Với hat-trick vào lưới Malaysia, tiền vệ Thái Thị Thảo được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cô phát biểu: “Tôi vui mừng khi đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp ứng mục tiêu đề ra. Bản thân cảm thấy may mắn ghi được 3 bàn, nhưng đó là công lao của toàn đội. Tôi chỉ là người dứt điểm và may mắn có được bàn thắng”.

Tiền vệ Thái Thị Thảo chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiền vệ của đội nữ Hà Nội xem chiến thắng này là động lực để toàn đội hy vọng có một kỳ SEA Games thành công. “Một lần nữa tôi rất vui khi có cơ hội ghi 3 bàn và xin dành tặng bàn thắng cho một người bạn của đội tuyển nữ Việt Nam vừa đón em bé. Lời chúc mừng bạn ấy có thêm thành viên mới”, Thái Thị Thảo trải lòng.

Chiến thắng 7-0 trước Malaysia tạm đưa đội tuyển nữ Việt Nam dẫn đầu bảng B nhờ hơn đối thủ xếp sau là Myanmar về chỉ số phụ. Ngày 8-12, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp thử thách đầu tiên bằng cuộc đối đầu với Philippines.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)