Hôm nay (5-12), đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu chinh phục SEA Games 33

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục ấn tượng với 4 kỳ SEA Games liên tiếp giành huy chương vàng. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi hậu năm nay của Huỳnh Như và các đồng đội hứa hẹn sẽ khó khăn hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Không chỉ phải thi đấu trên sân của “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan và rơi vào một bảng đấu mạnh, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Ngoài ra, hai trụ cột Chương Thị Kiều và Dương Thị Vân vắng mặt vì chấn thương, còn Nguyễn Thị Tuyết Dung đã nói lời chia tay sự nghiệp, khiến thử thách thêm phần rõ nét.

Kỳ SEA Games khép lại một thế hệ vàng rực rỡ

“Tôi cảm nhận rõ mình không còn trẻ nữa, có lẽ đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng. Vì thế, tôi càng muốn cố gắng hết sức để cùng toàn đội tạo nên một dấu ấn đẹp ở giải năm nay”, tiền đạo kỳ cựu Phạm Hải Yến chia sẻ trong buổi tập trước trận ra quân gặp Malaysia lúc 18 giờ tối nay (5-12) trên sân Chonburi.

Không chỉ Hải Yến (32 tuổi), SEA Games 33 còn được xem là kỳ đại hội cuối cùng của tiền đạo Huỳnh Như, trung vệ Trần Thị Thu (cùng 34 tuổi), thủ môn Trần Thị Kim Thanh, hậu vệ Trần Thị Thu Thảo (cùng 32 tuổi)… Đây gần như là thời khắc khép lại một thế hệ vàng đã đưa bóng đá nữ Việt Nam thống trị đấu trường khu vực cũng như chạm đến ngưỡng cửa World Cup trong 10 năm qua.

SEA Games 33 sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của tiền đạo Phạm Hải Yến. ẢNH: HỮU THÀNH

HLV Mai Đức Chung cũng thẳng thắn, rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã đến lúc phải trẻ hóa, chuẩn bị lực lượng kế cận cho những mục tiêu lớn hơn ở châu lục. Thành thử trong 1 tháng rưỡi chuẩn bị cho SEA Games 33, đặc biệt là chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, ông đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ thể hiện năng lực bản thân.

Tiền đạo Ngọc Minh Chuyên - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2023 (21 tuổi) và hậu vệ Nguyễn Thị Kim Yên (23 tuổi) đã xuất sắc được chọn để có kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. “Các em đã chơi tốt thì tôi mới đưa sang Thái Lan dự SEA Games”, HLV Mai Đức Chung thể hiện niềm tin vào lứa tân binh.

Vì vậy, những chia sẻ của Hải Yến cũng như thay lời quyết tâm của nhóm cựu binh. Kinh nghiệm dày dạn của các đàn chị trở thành điểm tựa để đàn em tự tin hướng tới mục tiêu vô địch, đồng thời chính họ cũng muốn khép lại hành trình SEA Games bằng một kỷ niệm trọn vẹn.

Đánh giá cao đối thủ, nhưng tự tin vào năng lực bản thân

Muốn giữ vững ngôi hậu, đội tuyển nữ Việt Nam trước mắt cần vượt qua bảng đấu được xem là “tử thần”. HLV Mai Đức Chung cho rằng cả 4 đội ở bảng B đều có sức mạnh đồng đều. Trong đó, Myanmar và Philippines là những đối thủ quen mặt, nhưng ông Chung thừa nhận mình chưa nắm rõ thực lực hiện tại của nhóm cầu thủ Philippines kiều do ít có dịp gặp nhau thời gian gần đây.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, Myanmar đã thi đấu thành công tại Giải nữ Đông Nam Á 2025, với điểm nhấn là đánh bại Thái Lan và hòa Philippines. Sự tiến bộ của họ khiến bất kỳ ứng viên nào cũng phải dè chừng, không chỉ riêng đội tuyển nữ Việt Nam. Nhìn chung, các đội trong khu vực đều đang đi lên, nên HLV Mai Đức Chung cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ ở trận ra quân là Malaysia, dù họ đang kém Việt Nam đến 55 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Không chỉ bóng đá nữ mà cả nền bóng đá Đông Nam Á đều đang tiến bộ. Như U22 Lào đã gây nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Việc các đội đầu tư mạnh mẽ hơn giúp khoảng cách trình độ ngày càng thu hẹp. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và sẽ tập trung cho từng trận, hướng đến mục tiêu cuối cùng là vào chung kết”.

Đối diện với áp lực bủa vây, HLV Mai Đức Chung cho biết điểm tựa lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết và ý chí thi đấu rất cao. Ông khẳng định đội bóng của mình không đặt nặng chuyện có “ngôi sao”, mà đề cao lối chơi tập thể, tinh thần đồng đều và sự quyết tâm cao.

Qua 11 kỳ SEA Games đã góp mặt, đội tuyển nữ Việt Nam đã mang về 8 tấm huy chương vàng, trong đó có 4 lần lên ngôi liên tiếp. Các cô gái vàng vẫn luôn giữ thói quen làm mới mình sau mỗi mùa giải, không ngừng trau dồi để tiến bước. Chính tinh thần giữ vững khát khao chiến thắng ấy là điều giúp người hâm mộ thêm tin tưởng vào một kỳ SEA Games thành công nữa của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)