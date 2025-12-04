SEA Games 33

Sân Chonburi sẵn sàng cho màn tỏa sáng của đội tuyển nữ Việt Nam

Một ngày trước trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 33, sân thi đấu Chonburi gần như đã hoàn tất khâu chuẩn bị.

Sân Chonburi, nơi đăng cai môn bóng đá nữ SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH
Cùng với thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi là một trong hai địa phương được ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan chọn đăng cai các môn thi đấu tại SEA Games 33. Sẽ có 15 chương trình thi đấu diễn ra tại Chonburi.

Trong đó, sân Chonburi là một trong những điểm đến chính khi tổ chức toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá nữ. Trước mắt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu bằng 3 trận đấu tại bảng B, lần lượt gặp Malaysia (ngày 5-12), Philippines (8-12) và Myanmar (11-12).

Chonburi là sân vận động đa năng nằm ở trung tâm tỉnh Chonburi. Nơi đây có thể tổ chức môn điền kinh với 8 làn chạy đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, cùng với mặt cỏ được bảo dưỡng theo điều kiện tiên tiến nhất.

z7291078467089_e2afdcc9db739aff39fd7ad495a89b83.jpg
Mặt cỏ tại sân Chonburi. ẢNH: HỮU THÀNH

Khánh thành vào năm 2010, Chonburi có sức chứa hơn 8.600 người, đồng thời là sân nhà của CLB cùng tên từ năm 2011. Chonburi cũng là một trong những đội bóng giàu truyền thống tại Thái Lan.

Lần gần nhất sân Chonburi tổ chức một giải đấu quốc tế là vòng loại ASEAN Cup 2024, khi Timor Leste đã thuê nơi đây làm sân nhà để tiếp đón Brunei.

Một nhân viên kỹ thuật cho biết: “Tôi là thợ chăm sóc dàn đèn tại sân Chonburi. Công việc của tôi bắt đầu từ 10 giờ sáng đến chiều tối. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho SEA Games 33 khoảng gần một tháng. Về cơ bản, mọi thứ gần như sẵn sàng cho trận đầu tiên của môn bóng đá nữ”.

z7291078257945_fe1b0675d54ac3f38d0566e9e48a43d2.jpg
Các nhân viên kỹ thuật kiểm tra ánh sáng tại sân. ẢNH: HỮU THÀNH

Cùng thời điểm, các nhân viên của đài truyền hình nước chủ nhà đã di chuyển thiết bị đến sân để lắp đặt. Khi phóng viên Việt Nam đến ghi hình cũng nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các nhân viên Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng như đội ngũ tình nguyện viên.

Sân Chonburi sẽ bắt đầu tổ chức SEA Games 33 từ ngày 4-12, với trận đầu tiên của bảng A giữa đội chủ nhà Thái Lan và Indonesia lúc 18 giờ 30.

Một số hình ảnh tại sân Chonburi (ảnh: HỮU THÀNH)

z7291078445355_5fa4b65dbb4dd7a6cded78e4827598d7.jpg
Đường hầm dẫn ra sân Chonburi
z7291078450809_a9aeaa89264c8c1f731f2a69025b9dee.jpg
Khu VIP của sân
z7291078399395_460d26c72a7df7b4cdea850b1a34961d.jpg
Sân Chonburi là một sân đa năng, tổ chức được môn điền kinh và bóng đá
z7291078397288_2b0d534e9d1f341e977e1787c6784d6a.jpg
Cabin tại sân vận động
z7291078453804_93fb8ef4b68a7f130b719020744d117c.jpg
Khu vực dành cho phóng viên ảnh tác nghiệp tại SEA Games 33
z7291078360676_8430107dc87fd7cab9014b28c8bf5380.jpg
Bảng điện tử tại khán đài phía Đông của sân
z7291078247006_b672a2c480069f69ac13bfb61176cd53.jpg
"Mặt tiền" của sân Chonburi
z7291077787700_1422b43876a0de81563b7ea63c117fed.jpg
Các nhân viên nhà đài truyền hình có bản quyền đưa trang thiết bị kỹ thuật vào bên trong sân
z7291078430592_7e2bc1d8ec540c2c633fe33ec9e5c8d1.jpg
Phòng trọng tài
z7291077906282_88dc8cfca57f52b52dc6a98028acc7c1.jpg
Phòng thay đồ cho các đội tham dự
z7291077846302_24506694e5921f1f4541c19909b85f62.jpg
Phòng họp báo giữa HLV với truyền thông có thể chứa đến 30 người
z7291078376640_d3d4cb7d5a8e79903dc0b2cf61e71d47.jpg
Phòng truyền thông với chứa khoảng 10 người đặt tại tầng 2 của sân
HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)

