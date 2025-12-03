Tuyển nữ Việt Nam nâng buổi tập trước trận ra quân SEA Games 33

Các nữ tuyển thủ Việt Nam háo hức trước trận ra quân SEA Games 33. ẢNH: ANH THƯ

Hôm nay (3-12), tại tỉnh Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận ra quân vòng bảng SEA Games 33 gặp Malaysia. HLV Mai Đức Chung đã nâng khối lượng tập luyện lên mức cao nhất với 2 buổi tập trong ngày. Đây là ngày duy nhất mà Huỳnh Như cùng đồng đội phải làm việc với cường độ 2 buổi, thể hiện quyết tâm chuẩn bị kỹ lưỡng để mở đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu.

Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam vào buổi sáng ưu tiên các bài tập thể lực nhằm duy trì sự sung mãn, đảm bảo duy trì trạng thái vận động liên tục. Cùng cùng ngày, ban huấn luyện chuyển sang lắp ghép chiến thuật với trọng tâm là tổ chức tấn công - phòng ngự và khả năng phối hợp nhóm. Không khí tập luyện của toàn đội diễn ra nghiêm túc, dù cường độ có cao nhưng vẫn hứng khởi.

Như tài năng trẻ Nguyễn Thị Kim Yên trải lòng: “Tôi rất vui và hào hứng khi được góp mặt trong danh sách. Trước đây khi theo dõi các cô, các chị thi đấu, tôi luôn mong một lần được dự SEA Games”.

Trung vệ Trần Thị Duyên của đội tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: ANH THƯ

Lần đầu dự SEA Games nên Kim Yên thể hiện rõ sự háo hức. Chia sẻ về mục tiêu cá nhân, nữ cầu thủ của CLB TPHCM cho biết sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội ra sân để cống hiến cho đội, đồng thời khẳng định đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ đàn chị. Kim Yên cũng nhấn mạnh tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam sau 2 ngày tập tại Chonburi “rất tốt, sẵn sàng cho giải đấu”.

Hướng đến trận gặp Malaysia, Kim Yên cho biết toàn đội giữ sự tập trung, tránh chủ quan và hướng mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Cô gửi lời mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành, cổ vũ để đội tuyển nữ Việt Nam có thêm động lực thi đấu.

Chiều mai (4-12), tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước trận mở màn bảng B. Trước đó, lúc 14 giờ, HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự buổi họp báo chính thức trước thềm SEA Games 33.

Tin liên quan Các cô gái vàng bóng đá Việt Nam tự tin đến SEA Games 33

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)