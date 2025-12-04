HLV Mai Đức Chung ví tuyển nữ Malaysia tiến bộ như đội nam U22 Lào

Theo HLV Mai Đức Chung, bóng đá nữ Đông Nam Á đang được đầu tư mạnh mẽ và có bước tiến rõ rệt về chuyên môn. Vì vậy, hành trình bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 33 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với không ít thách thức.

HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH

Lúc 18g30 tối 5-12, trên sân Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33 bằng trận ra quân tại bảng B gặp Malaysia. Hai đối thủ còn lại trong bảng đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là Myanmar và Philippines đều rất mạnh.

Ở buổi họp báo diễn ra vào chiều 4-12, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đã có 1 tháng rưỡi chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33, với nhiều trận giao hữu chất lượng tại Nhật Bản giúp toàn đội thêm tự tin. Ông đánh giá Myanmar và Philippines là 2 đối thủ quen thuộc, nhưng chưa nắm rõ sức mạnh hiện tại của Philippines do ít có dịp đối đầu trong thời gian gần đây. Riêng Myanmar, ban huấn luyện đã theo dõi đội bóng này thi đấu thành công tại Giải nữ Đông Nam Á 2025 và có băng ghi hình để phân tích thêm.

“Không chỉ riêng các đội tuyển nữ, nền bóng đá Đông Nam Á đều có sự tiến bộ. Như U22 Lào hôm qua đã gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Sự đầu tư của các đội bóng nữ trong khu vực nay đã lớn hơn, từ đó khoảng cách trình độ giữa các đội đang rút ngắn. Tất cả các đối thủ ở bảng đấu này đều có sức mạnh ngang nhau”, HLV Mai Đức Chung phân tích.

HLV Mai Đức Chung thêm một lần nhấn mạnh không thể xem nhẹ Malaysia, bởi đội tuyển nữ này tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua. “Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và sẽ tập trung giải quyết từng trận, với mục tiêu cuối cùng là vào chung kết”, nhà cầm quân lão làng chia sẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp. Nhưng hành trình năm nay sẽ đối diện với nhiều thách thức hơn. Bởi không chỉ thi đấu trên sân nhà của kỳ phùng địch thủ Thái Lan, nằm ở bảng đấu mạnh mà lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 đang được trẻ hóa. Trong khi đó, một số cựu binh như Chương Thị Kiều và Dương Thị Vân lỡ hẹn SEA Games 33 vì chấn thương, còn Nguyễn Thị Tuyết Dung đã giải nghệ.

Các HLV của 4 đội tuyển nữ Malaysia, Philippines, Myanmar và Việt Nam tại buổi họp báo trước thềm SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH

“Thuận lợi là chúng tôi luôn có tinh thần đoàn kết và thi đấu rất cao. Khó khăn đan xen khi phải đào tạo cầu thủ trẻ, thay thế đội hình mạnh nhất của tôi. Đến bây giờ, những gương mặt như Huỳnh Như, Phạm Hải Yến… đã khác sau 6 năm thi đấu tại Chonburi ở Giải nữ Đông Nam Á 2019. Còn một số trụ cột khác vắng mặt cũng mang đến thiệt thòi về lực lượng. Nhưng bù lại, chúng tôi không có ngôi sao mà có tinh thần đồng đều và thi đấu với sự đoàn kết, quyết tâm cao. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ tiến bộ nên tôi mới đưa sang Thái Lan. Tôi mong rằng họ phát triển hơn nữa để bóng đá nữ Việt Nam có thêm sự lựa chọn”, ông Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung cũng dành sự tin tưởng đặc biệt cho đội trưởng Huỳnh Như, người ông đánh giá là mẫu mực cả trong sinh hoạt, chuyên môn lẫn đạo đức.

Phát biểu của HLV Joel Cornelli - đội tuyển nữ Malaysia: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt và tất nhiên chúng tôi đến giải để thi đấu với các đội mạnh. Tuy nhiên, đội bóng đã có sự tiến bộ. Chúng tôi có một số trận giao hữu với Bangladesh và thi đấu tốt. Về cơ bản, tôi hài lòng với sự chuẩn bị”.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)