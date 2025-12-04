Kỳ SEA Games cuối cùng của cựu binh Hải Yến

Bước vào kỳ SEA Games được xem là cuối cùng trong sự nghiệp, tiền đạo kỳ cựu Phạm Hải Yến giữ tinh thần nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, mong khép lại hành trình bằng những dấu ấn thật đẹp cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Tiền đạo Phạm Hải Yến tự tin trước trận ra quân SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH

Tối 4-12, tại tỉnh Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng, sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông, tiền đạo kỳ cựu Phạm Hải Yến cho biết cô cùng đồng đội mang tinh thần quyết tâm cao hướng đến trận ra quân gặp Malaysia vào lúc 18 giờ chiều mai (5-12) trên sân Chonburi.

“Người Việt Nam hay có câu ‘đầu xuôi đuôi lọt’, nên chúng tôi đều xác định phải tập trung và quyết tâm cao nhất. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ rất tích cực và khát khao giành chiến thắng ở trận ra quân. Đồng thời, toàn đội cũng hướng tới mục tiêu xa hơn là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng”, Hải Yến chia sẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập buổi cuối cùng trước khi dự SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH

SEA Games 33 mang đến cảm xúc đặc biệt cho Hải Yến. Ở tuổi 31, sau 4 kỳ SEA Games liên tiếp cùng đội tuyển nữ Việt Nam đứng trên bục vinh quang từ năm 2017 đến 2023, chân sút quê Thường Tín (Hà Nội) chia sẻ rằng giải đấu trên đất Thái Lan năm nay có thể sẽ là lần cuối cô góp mặt.

Hải Yến trải lòng về kỳ SEA Games thứ 5 của mình: “Tôi cảm nhận bản thân đã không còn trẻ. Đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng và tôi sẽ cố gắng cùng đồng đội tạo dấu ấn tốt nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam năm nay đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Trong các buổi tập, các em hòa nhập nhanh, giúp ban huấn luyện linh hoạt hơn trong việc xây dựng phương án chiến thuật”.

Bên cạnh Malaysia, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn cùng bảng với 2 đối thủ mạnh khác là Philippines và Myanmar.

Phạm Hải Yến sinh năm 1994, quê Thường Tín (Hà Nội). Cùng với Huỳnh Như, cô là một trong 2 tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá nữ Việt Nam trong thập niên đã qua. Bên cạnh bốn tấm huy chương vàng SEA Games, Hải Yến từng tham dự World Cup nữ 2023, vô địch Đông Nam Á 2019 và giành nhiều danh hiệu Vua phá lưới quốc nội. Nữ tuyển thủ cũng tâm sự rằng bản thân vẫn luôn nỗ lực không ngừng, khát khao được một lần chạm tay vào Quả bóng vàng – danh hiệu cá nhân mà cô còn thiếu trong sự nghiệp.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)