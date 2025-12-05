Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm ở trận ra quân SEA Games 33

Tiền đạo Phạm Hải Yến cùng đồng đội thắng dễ các nữ tuyển thủ Malaysia với tỷ số 7-0 tại trận ra quân vòng bảng SEA Games 33.

Tuyển nữ Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games bằng chiến thắng đậm trước Malaysia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam đang nắm giữ kỷ lục giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, đứng thứ 37 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn Malaysia đến 55 bậc. Độ vênh về trình độ chuyên môn giữa hai đội được thể hiện rõ ngay hiệp 1, khi HLV Mai Đức Chung dù cất rất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị nhưng các học trò vẫn ghi được 4 bàn vào lưới đối thủ.

Ngay phút thứ 4, đội trưởng Hải Yến tận dụng sai lầm của thủ môn Abdul Razak Ashikin để đệm bóng ghi bàn mở điểm cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đến phút 23, Abdul Razak lại mắc lỗi khi đoán sai điểm rơi quả tạt của Trần Thị Hải Linh, từ đó Nguyễn Thị Bích Thùy đánh đầu đưa bóng vào lưới trống.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú từ Bangkok xuống Chonburi theo dõi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ba phút sau, Hải Yến hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Đường chuyền dài từ Ngân Thị Vạn Sự đặt Hải Yến vào thế trống trải, qua đó tiền đạo của Việt Nam đánh đầu lái bóng vào góc xa làm tung lưới Malaysia.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Hải Linh dứt điểm đẹp mắt trước vòng 16m50, nâng tỷ số lên 4-0 cho các nhà đương kim vô địch.

Hải Yến và Bích Thùy tỏa sáng ở hiệp 1. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sang hiệp 2, Thái Thị Thảo sau khi được HLV Mai Đức Chung tung vào sân thay người đã lập cú hat-trick trong 30 phút. Bốn phút có mặt trên sân, Thái Thị Thảo bắt volley chéo góc lập công, nới rộng cách biệt lên 5 bàn. Đến phút 59, tiền vệ của đội Hà Nội dứt điểm một chạm, ghim bóng vào góc cao khung thành đối phương nâng tỷ số lên 6-0.

Đến phút 79, Cù Thị Huỳnh Như tạt bóng để Thái Thị Thảo đánh đầu ghi bàn thắng thứ 7 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cuối trận, các học trò của HLV Mai Đức Chung còn tạo thêm những cơ hội “ngon ăn” khác nhưng không tận dụng thành công. Trong đó, Vũ Thị Hoa ở phút 90 đã đưa bóng chạm xà ngang khung thành Malaysia. Vì thế, tỷ số 7-0 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Tiền vệ Thái Thị Thảo lập hat-trick ở hiệp 2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng đậm trước Malaysia tạm đưa đội tuyển nữ Việt Nam dẫn đầu bảng B nhờ hơn đối thủ xếp sau là Myanmar về chỉ số phụ. Ngày 8-12, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp thử thách đầu tiên bằng cuộc đối đầu với Philippines.

Philippines sau thất bại 1-2 trước Myanmar ở ngày ra quân đang đối diện áp lực phải thắng đội tuyển nữ Việt Nam nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Ngược lại, Hải Yến cùng đồng đội sẽ tiến gần hơn tấm vé vào bán kết nếu có điểm trước đối thủ trực tiếp này.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)