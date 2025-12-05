Được nghỉ tập, các tuyển thủ U22 Việt Nam làm gì?

Ngày 5-12, thay vì ra sân rèn chiến thuật như thường lệ, HLV Kim Sang-sik cho các tuyển thủ U22 Việt Nam một ngày “xả hơi” trọn vẹn trong quá trình hướng đến trận gặp U22 Malaysia tại lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 33.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam đánh bóng bàn vào sáng 5-12. ẢNH: TÂM HÀ

Đây là khoảng thời gian giúp Khuất Văn Khang cùng đồng đội tái tạo năng lượng, giữ tinh thần thoải mái trước khi bước vào trận cầu được ví như “chung kết” của bảng đấu.

Dù được tự do sinh hoạt, U22 Việt Nam vẫn duy trì nguyên tắc báo cáo với ban huấn luyện để đảm bảo sự nề nếp và kiểm soát tốt lịch trình. Không có buổi tập chính thức, nhưng các cầu thủ vẫn chủ động vận động nhẹ nhằm duy trì cảm giác cơ bắp và sự hưng phấn.

Hoạt động được yêu thích nhất trong ngày nghỉ chính là… đánh bóng bàn. Những tiếng bóng nảy đều, xen lẫn những tràng cười vui vẻ, giúp bầu không khí của toàn đội trở nên thoải mái. Nhiều cầu thủ tỏ ra khá “có nghề”, tạo nên những màn so kè đầy hứng khởi ngay giữa sảnh khách sạn.

Một số tuyển thủ U22 Việt Nam tập gym ở khách sạn. ẢNH: TÂM HÀ

Ngoài bóng bàn, một số tuyển thủ chọn cách tập nhẹ trong phòng gym, số khác giải trí bằng máy chơi game playstation ngay trong phòng để thư giãn đầu óc.

HLV Kim Sang-sik muốn học trò bước vào trận gặp Malaysia với tâm lý thoải mái nhất. Với ông, thể trạng tốt quan trọng, nhưng tinh thần hưng phấn còn quan trọng hơn trong những trận đấu mang tính then chốt tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam dùng buổi sáng. ẢNH: TÂM HÀ

Bên cạnh thời gian nghỉ ngơi, U22 Việt Nam sẽ có dịp cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận mở màn gặp chính Malaysia vào lúc 18g30 cùng ngày. Đây cũng được xem như sự khích lệ tinh thần cho 2 đội bóng đá nước nhà đang cùng chinh phục SEA Games.

U22 Việt Nam dự kiến trở lại tập luyện vào chiều 6-12. Ban huấn luyện cũng sẽ cử đại diện đến sân Rajamangala để theo dõi trực tiếp trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào, nhằm có thêm dữ liệu chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)