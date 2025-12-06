Tuyển nữ Việt Nam hứng khởi trở lại sân tập, Thái Thị Thảo chấn thương nhẹ

Thanh Nhã cùng toàn đội thoải mái trở lại sân tập vào sáng 6-12. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Vì vừa trải qua trận thi đấu cách 10 tiếng trước, HLV Mai Đức Chung cho nhóm cầu thủ đã ra sân thi đấu với Malaysia tập nhẹ, chủ yếu là chạy bộ quanh sân và chơi những trò vận động trong bầu không khí rộn tiếng cười. Còn nhóm các cầu thủ dự bị vẫn tiếp tục thực hiện những bài tập về chiến thuật để duy trì nền tảng thể lực cho những cuộc tranh tài tiếp theo.

Trong khi đó, tiền vệ Thái Thị Thảo - người đã lập hat-trick vào lưới Malaysia - chỉ gặp vấn đề nhẹ ở cổ chân. Ở buổi tập sáng, HLV Mai Đức Chung cho học trò đi bộ nhẹ rồi nghỉ ngơi. Chiều cùng ngày, Thái Thị Thảo cùng một số nữ tuyển thủ sẽ được đội ngũ y tế tập phục hồi. Cơ bản chấn thương của Thảo không ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam cho trận gặp Philippines sau đây 2 ngày.

Chiến thắng đậm trước Malaysia ở ngày ra quân trở thành nguồn cảm hứng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Như tiền vệ Trần Thị Hải Linh chia sẻ với truyền thông trước buổi tập: “Bàn thắng ghi được vào lưới Malaysia mang đến cho tôi nhiều niềm vui, cũng như nỗ lực hơn trong tập luyện và duy trì phong độ. Chúng tôi có thêm sự tự tin và tinh thần thoải mái nhất khi bước vào những trận đấu tiếp theo”.

Tiền vệ Trần Thị Hải Linh trả lời giới truyền thông. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thử thách chỉ đến khi Hải Linh cùng đồng đội đương đầu với Philippines. Dù đang giữ kỷ lục 4 lần đoạt huy chương vàng SEA Games, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung trong 2 cuộc đối đầu gần nhất tại đấu trường này đều không thắng được đối thủ. Philippines sau thất bại 1-2 trước Myanmar ở ngày ra quân đang đối diện áp lực phải thắng đội tuyển nữ Việt Nam nếu muốn nuôi tiếp hy vọng vượt qua vòng bảng SEA Games 33.

Vậy nên Hải Linh cực kỳ thận trọng: “Philippines là một đội bóng rất mạnh, sở hữu thể hình to cao và thiên về những pha bóng dài, bóng bổng. Chúng tôi đã tập luyện nhiều bài chống bóng bổng cùng các phương án chiến thuật tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu này”.

Một số hình ảnh của đội tuyển nữ Việt Nam ở buổi tập sáng 6-12:

HLV Mai Đức Chung căn dặn các nữ tuyển thủ Việt Nam trước buổi tập

Tiền vệ Thái Thị Thảo bị chấn thương nhẹ ở cổ chân

Huỳnh Như và Hoàng Thị Loan duy trì tập luyện chiến thuật

Nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp Malaysia tham trò chơi

HỮU THÀNH - DŨNG PHƯƠNG (từ Chonburi, Thái Lan)