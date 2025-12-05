SEA Games 33

Các ứng viên Quả bóng vàng nữ 2025 tỏa sáng ở trận ra quân SEA Games 33

Các trụ cột Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Thanh Nhã… và cả Thái Thị Thảo tỏa sáng ở trận ra quân vòng bảng SEA Games 33 của đội tuyển nữ Việt Nam.

Hai ứng viên Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025 Hải Yến và Bích Thùy ghi bàn ở trận ra quân SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Tối 5-12, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games bằng cuộc tiếp đón Malaysia. Trước đối thủ kém mình đến 55 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, các học trò của HLV Mai Đức Chung dù thi đấu với đội hình đan xen giữa những cầu thủ trụ cột và trẻ vẫn có trận đấu dễ dàng.

Chỉ riêng hiệp 1, các cô gái vàng đã ghi liền 4 bàn thắng. Trong đó, đội trưởng Hải Yến lập cú đúp, bên cạnh 2 pha lập công được thực hiện bởi Bích Thùy và Trần Thị Hải Linh. Sang hiệp 2, tiền vệ Thái Thị Thảo được tung vào sân. Chỉ mất 30 phút, cô gái quê Nghệ An đã hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 7-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

SEA Games 33 là đấu trường cực kỳ quan trọng để các nữ tuyển thủ Việt Nam ghi những điểm số cuối cùng cho cuộc đua đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025. Ở trận ra quân, 2 trong danh sách 13 ứng viên được đề cử là Hải Yến và Bích Thùy đã điền tên mình lên bảng tỷ số.

z7296343047889_e3553cc0d2f76b44be87288cc60b7c38.jpg
Bích Thùy ăn mừng bàn thắng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, những ứng viên còn lại tỏa sáng theo những cách khác nhau. Thủ môn Khổng Thị Hằng giữ vững mành lưới cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ngân Thị Vạn Sự đóng góp 1 kiến tạo, bộ đôi Nguyễn Thị Trúc Hưng (cánh phải) và Nguyễn Thị Thanh Nhã (cánh trái) tạo ra những đợt lên bóng tốc độ ở hành lang cánh…

Dù không nằm trong danh sách đề cử Quả bóng vàng, song màn trình diễn rực sáng với cú hat-trick vào lưới Malaysia đã giúp Thái Thị Thảo trở thành tâm điểm. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này ở các trận đấu tiếp theo, tiền vệ của đội nữ Hà Nội hoàn toàn có thể viết lại cục diện cuộc đua, thậm chí cạnh tranh một vị trí trong top 3 Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025.

Ngoài ra, tiền đạo Huỳnh Như, thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu Thảo hay Hoàng Thị Loan cũng đã sẵn sàng đương đầu với thử thách sắp tới tại SEA Games 33. Trước mắt là trận cầu quan trọng ở lượt trận thứ 2 vòng bảng gặp đối thủ trực tiếp Philippines vào ngày 8-12.

Một số hình ảnh trong chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam vào tối 5-12:

z7296341004737_7d66ca4673a938fa0bb093f18b3e93c0.jpg
Trung vệ Trần Thị Duyên chắc chắn ở hệ thống phòng ngự
z7296341682951_2627032dc84778e7cdfd5536b1f28269.jpg
Hải Yến lập cú đúp ở kỳ SEA Games mà cô xem như là cuối cùng của mình
z7296568404258_21c86271b66ba792fcb93299875fdf96.jpg
HLV Mai Đức Chung đứng ngoài đường biên chỉ đạo học trò
z7296446959816_dee696c36a766dba19a0473022a0efa0.jpg
Thái Thị Thảo bắt volley ghi bàn ở hiệp 2
page.jpg
Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng của Thái Thị Thảo
z7296572979217_98ec379b886ff54ae5c0d10252376f7d.jpg
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2023 Vũ Thị Hoa có màn ra mắt SEA Games 33
z7296721648502_bd4273415e1ffb6707833cb718eddd97.jpg
Thủ môn Khổng Thị Hằng (số 20) và Thanh Nhã (số 19) đã thi đấu tốt ở trận gặp Malaysia
HỮU THÀNH - DŨNG PHƯƠNG (từ Chonburi, Thái Lan)

