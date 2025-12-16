Võ sĩ pencak silat Việt Nam cần hỗ trợ y tế sau khi trúng đòn ngã trên sàn đấu SEA Games 33

Võ sĩ Nguyễn Minh Triết của đội tuyển pencak silat Việt Nam dính đòn nên có dấu hiệu bất tỉnh trên sàn đấu và cần sự hỗ trợ của y tế.

Võ sĩ pencak silat của Việt Nam đã cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Ảnh: MINH DÂN

Đội tuyển pencak silat Việt Nam tiếp tục tranh tài các hạng cân trong ngày thi đấu 16-12. Sự chú ý được đổ dồn về thảm đấu tại trận bán kết hạng cân 65kg giữa Nguyễn Minh Triết và đối thủ Marzuki Muhammad Izzul Irfan (Malaysia). Trong tình huống tấn công, võ sĩ người Malaysia có một đòn đánh trúng cổ của Minh Triết khiến võ sĩ của chúng ta bị đau và ngã trên sàn đấu.

Rất may, bộ phận y tế có mặt kịp thời kiểm tra cho Minh Triết khi thấy võ sĩ có dấu hiệu bất tỉnh. Sau khi được hỗ trợ ngay trên sàn đấu, Minh Triết đã tỉnh và có sức khỏe đảm bảo. Kết thúc trận bán kết, Minh Triết thua 22-35 nên không thể có mặt tại trận chung kết.

Đây là kết quả đáng tiếc cho đội tuyển pencak silat Việt Nam bởi võ sĩ Nguyễn Minh Triết là một trong những tuyển thủ được kỳ vọng đạt kết quả cao nhất tại SEA Games 33-2025.

Tại ngày thi đấu 16-12 của môn pencak silat, võ sĩ của Việt Nam góp mặt 9 trận bán kết lần lượt là Vũ Văn Kiên (60kg nam), Nguyễn Minh Triết (65kg nam), Bùi Đình Quyết (70kg nam), Nguyễn Duy Tuyến (90kg nam), Dương Thị Hải Quyền (55kg nữ), Nguyễn Đức Hậu (45kg nam), Vũ Đức Hùng (75kg nam), Nguyễn Tấn Sang (80kg nam), Lê Thị Vân Anh (60kg nữ). Pencak silat Việt Nam tham dự 12 võ sĩ tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN