Nội dung marathon và đi bộ 20km thi đấu vào chiều tối

Thay vì thi đấu vào sáng sớm như thường lệ, các nội dung marathon và đi bộ 20km của môn điền kinh SEA Games 33-2025 được diễn ra vào thời gian chiều tối.

Hoàng Nguyên Thanh từng tham dự marathon tại SEA Games 32-2023 và bây giờ tiếp tục góp mặt SEA Games 33-2025. Ảnh: TUẤN ĐẠT

Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 33-2025 đã công bố chương trình thi đấu nội dung marathon và đi bộ 20km nam, nữ trong ngày 14-12. Theo đó, thời gian thi đấu marathon nam bắt đầu lúc 17 giờ. Thời gian thi đấu marathon nữ bắt đầu lúc 17 giờ 15.

Thời gian tranh tài đi bộ 20km nữ bắt đầu lúc 17 giờ 30 còn đi bộ 20km nam khởi tranh lúc 17 giờ 45.

Theo tìm hiểu, thời tiết tại Bangkok (Thái Lan) sẽ có nắng nóng trong buổi sáng. Do vậy, để tránh VĐV bị ảnh hưởng của thời tiết, Ban tổ chức môn điền kinh sắp xếp lịch thi đấu vào khung giờ chiều tối. Khi đó trời có không khí dịu mát, không bị nắng nóng, nên VĐV đủ cơ hội tranh tài tốt nhất.

Liên quan tới lộ trình thi đấu, môn điền kinh SEA Games 33-2025 đã công bố sơ đồ dành cho môn marathon và đi bộ. Ngay từ ngày 13-12, thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có mặt ở địa điểm thi đấu để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh tài.

Theo đăng ký chuyên môn, marathon nam sẽ có 13 tuyển thủ tham dự và đại diện của Việt Nam là Hoàng Nguyên Thanh. Marathon nữ sẽ có 9 người tranh tài với sự góp mặt của 2 VĐV Việt Nam là Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà. Với thi đấu đi bộ 20km nữ, chúng ta có Nguyễn Thị Thanh Phúc và Thái Thị Kim Ngân góp mặt. Trong đó, Thanh Phúc là đương kim vô địch SEA Games đồng thời lớn tuổi nhất trong 9 VĐV dự tranh. Nội dung đi bộ 20km nam có 10 VĐV thi đấu và Việt Nam chỉ đăng ký Nguyễn Thành Ngưng tranh tài.

MINH CHIẾN