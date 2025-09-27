VĐV đi bộ 20km Nguyễn Thị Thanh Phúc trở lại đội tuyển điền kinh Việt Nam

Nữ tuyển thủ hàng đầu của nội dung đi bộ 20km đã trở lại tập huấn cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2025 để chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Nguyễn Thị Thanh Phúc thi đấu tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025. Ảnh: HOÀNG TÙNG

“Tôi vẫn hướng tới mục tiêu giành thành tích tốt nhất cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Khi thi đấu, tôi luôn quyết tâm với hết khả năng chuyên môn của mình”, Nguyễn Thị Thanh Phúc từng trải lòng sau khi giành HCV nội dung đi bộ 20km nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 vào tháng 8 năm nay tại Đà Nẵng.

Vẫn giữ một nụ cười rạng ngời trên gương mặt, Thanh Phúc cho biết cô không gặp áp lực nào về chuyên môn nhưng tự bản thân luôn đề cao phải giành kết quả tốt nhất khi thi đấu. “Tôi luôn đề ra một yêu cầu là mình đã thi đấu, ở mọi giải trong nước hay quốc tế, phải nỗ lực hết khả năng”, Thanh Phúc nói thêm.

Sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã được tập huấn đội tuyển điền kinh Việt Nam từ đầu tháng 9 vừa qua. “Nội dung đi bộ vẫn là nội dung quan trọng của điền kinh Việt Nam. Thanh Phúc là tuyển thủ có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi tiếp tục tập huấn để VĐV làm nhiệm vụ quốc gia và hướng tới đấu trường SEA Games 33-2025”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi.

Hiện tại, Thanh Phúc đang giữ ngôi vô địch đi bộ 20km tại SEA Games. Cô giành HCV ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia với kết quả 1 giờ 55 phút 02 giây. Tại Campuchia, tấm HCV của Thanh Phúc là HCV đầu tiên đội điền kinh Việt Nam giành được.

Tại giải vô địch quốc gia 2025, Thanh Phúc giành HCV với kết quả 1 giờ 39 phút 40 giây. Theo ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, cơ hội tranh huy chương SEA Games 33-2025 trong nội dung đi bộ 20km nữ trao đều cho tất cả VĐV. Thanh Phúc là người có kinh nghiệm. Cô hiểu rõ tính cạnh tranh quyết liệt ở SEA Games do vậy đang chuẩn bị chuyên môn khá thận trọng. Tổ đi bộ bắt đầu tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên trẻ quốc gia (Đà Nẵng).

Thanh Phúc và Thành Ngưng giành kết quả cao nhất tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban đầu, chủ nhà Thái Lan không đưa nội dung đi bộ 20km nam, nữ và 3.000m chướng ngại vật nam, nữ vào chương trình môn điền kinh SEA Games 33-2025. Sau khi tiếp nhận các ý kiến, môn điền kinh SEA Games 33-2025 đã bổ sung 4 nội dung trên. Do vậy, Thanh Phúc và tuyển thủ tổ đi bộ có cơ hội tranh huy chương ở SEA Games 33-2025.

Nhắc về những kỷ niệm với SEA Games, Thanh Phúc cho biết cô không thể quên 3 lần tham dự đáng nhớ. Năm 2011 khi được tranh tài tại Indonesia, Thanh Phúc lần đầu tiên giành HCV đi bộ 20km cho mình trên đấu trường Đông Nam Á. Hai năm sau, cô rơi nước mắt khi chứng kiến đối thủ Saw Mar Lar New (Myanmar) phạm quy nhưng vẫn được trao HCV đi bộ 20km tại SEA Games năm 2013 ở Myanmar. Dẫu vậy, tuyển thủ Myanmar đã bị tước thành tích do dính doping. Vào năm 2015, Thanh Phúc đã được trao lại HCV đi bộ 20km của năm 2013.

“Năm 2022, tôi thật sự cảm xúc khi giành HCV tại SEA Games 32 diễn ra ở Việt Nam. Giành chiến thắng trên sân nhà luôn là điều rất thú vị. Tôi đã được người thân, bạn bè cổ vũ khi mình thi đấu và đây là kỷ niệm tôi không bao giờ quên”, tuyển thủ Thanh Phúc nhớ lại.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh đã đăng ký dự kiến thi đấu nội dung đi bộ 20km nam, nữ tại SEA Games 33-2025. Thanh Phúc chắc chắn là 1 trong những gương mặt được chờ đợi đạt phong độ tốt nhất tại nội dung này.

Tuyển thủ Nguyễn Thành Ngưng tập trung để có kết quả tốt nhất. Ảnh: HOÀNG TÙNG Tổ đi bộ của đội tuyển điền kinh Việt Nam còn tập huấn Thái Thị Kim Ngân, Nguyễn Thành Ngưng tập luyện sau giải vô địch quốc gia 2025. Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, ban huấn luyện sẽ quyết định danh sách chính thức thi đấu nội dung đi bộ 20km.

MINH CHIẾN