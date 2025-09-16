6 tuyển thủ của đội điền kinh và đấu kiếm sang Pháp tập huấn

Các tuyển thủ đội tuyển điền kinh và đấu kiếm là những người đầu tiên sang Pháp tập huấn theo chương trình của Cục TDTT Việt Nam.

VĐV tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam tập huấn tại Pháp ngay đầu tháng 10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình được Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – Pháp và Hiệp hội thể thao Cộng đồng Pháp ngữ đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thể thao với Cục TDTT Việt Nam (thực hiện ngày 26-5, tại Hà Nội).

Sau khi kiểm tra địa điểm tập huấn kỹ lưỡng với sự tham mưu chuyên môn, Cục TDTT Việt Nam quyết định cử 6 VĐV của đội tuyển điền kinh và đấu kiếm sang Pháp. Dự kiến, thành viên của 2 đội lên đường ngày 1-10. Đội điền kinh Việt Nam tập trung cho tổ tiếp sức 4x400m nữ tập luyện gồm Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam có 2 tuyển thủ nội dung kiếm 3 cạnh là Nguyễn Phương Kim và Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Các tuyển thủ sẽ tập chuyên môn tại Pháp từ 3 tới 4 tuần để tiếp tục nâng cao chuyên môn và sau chương trình tập huấn trên, Cục TDTT Việt Nam sẽ đánh giá hiệu quả thực tiễn tiến tới tiếp tục cử lực lượng sang Pháp tập luyện vào năm 2026.

Hiện tại, đội tiếp sức 4x400m nữ là nội dung trọng điểm của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Thể thao Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng giành thành tích quốc tế ở nội dung này do vậy tạo điều kiện cho các VĐV sang Pháp tập luyện. Trong khi đó, đấu kiếm Việt Nam sẽ tìm cơ hội tranh thành tích châu Á ở tương lai vì thế lựa chọn VĐV phù hợp tập huấn bước đầu tại Pháp.

MINH CHIẾN