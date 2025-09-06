Chuyên gia Ukraine bắt đầu làm việc với đội tiếp sức 4x400m nữ

Ngày 6-9, chuyên gia người Ukraine bắt đầu làm quen với HLV, VĐV đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam để bắt tay vào công tác huấn luyện.

VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam bắt đầu có chuyên gia tham gia huấn luyện nội dung 4x400m nữ. Ảnh: MINH MINH

Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ: “Chuyên gia Valerii (Ukraine) bắt đầu làm việc cùng đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam. Vị chuyên gia này sẽ kết hợp cùng các HLV nội thực hiện các giáo án chuyên môn để VĐV đạt kết quả tốt nhất về thành tích. Chúng tôi rất hy vọng các VĐV sẽ tiếp thu hiệu quả giáo án từ chuyên gia này”.

Ông Valerii từng huấn luyện chuyên môn đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Ấn Độ vì vậy đội tuyển điền kinh Việt Nam hy vọng các chỉ số chuyên môn của tuyển thủ trong nội dung tiếp sức 4x400m nữ sẽ đạt thành tích hiệu quả.

Hiện tại, nội dung tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam có các tuyển thủ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hạnh. 4 tuyển thủ đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) với sự tập trung cao độ nhất.

Khi chuyên gia bắt đầu làm việc, VĐV sẽ thực hiện giáo án phù hợp của ông Valerii và các HLV nội đã thực hiện trước đó. Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết dự kiến đầu tháng 10, đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam sẽ sang Pháp tập huấn nâng cao chuyên môn nhằm chuẩn bị thi đấu SEA Games 33-2025 và ASIAD 20 năm 2026. Thành tích quốc tế gần nhất của đội tiếp sứ 4x400m nữ là HCB tại giải vô địch châu Á 2025: 3’34”77.

MINH CHIẾN