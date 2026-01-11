Nguyễn Văn Khang là ‘của để dành’ của điền kinh Việt Nam

Chàng trai của điền kinh TPHCM đã là một trong những gương mặt mới của đội tuyển điền kinh Việt Nam bắt đầu tập huấn năm 2026…

Nguyễn Văn Khang (áo trắng) thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Lần đầu tiên là tuyển thủ quốc gia nội dung trung bình dài

Nguyễn Văn Khang lần đầu tiên được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2026. Người hâm mộ đã bất ngờ về sự góp mặt của chân chạy trẻ tuổi này trong thành phần đội tuyển điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá Văn Khang đủ cơ hội chinh phục các đấu trường quan trọng trong tương lai và đặc biệt, tiềm năng của tuyển thủ này rất lớn. “Tôi vui khi đã được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam năm nay. Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội để phấn đấu đạt thành tích tốt nhất”.

Một năm trước, Văn Khang góp mặt tại 2 chung kết cự ly 800m và 1.500m ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đã tổ chức ở Đà Nẵng. Văn Khang về đích hạng 4 từng nội dung (1’53”95 – 800m; 3’56”98 – 1.500m). Dẫu vậy, theo đánh giá và phân tích để dự báo khả năng phát triển, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam nhìn nhận chàng trai 20 tuổi này có nền tảng thể lực tốt, triển vọng đạt những thành công ở thời gian tới. Do thế, để chuẩn bị cho mục tiêu dài hơi đối với cự ly trung bình dài, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam bắt đầu tập huấn những người trẻ có thể tạo ra đột phá như Văn Khang.

Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt Lương Đức Phước và Sầm Văn Đời tranh tài nhóm nội dung 800m và 1.500m. Chúng ta không giành HCV trong 2 cự ly trên. Dù Đức Phước và Văn Đời lần lượt thể hiện phong độ tốt nhất tại giải vô địch quốc gia 2025 nhưng về lộ trình phát triển ở giai đoạn 5-6 năm sắp tới, tổ nội dung này cần gương mặt kế cận để chuẩn bị thay thế các đàn anh.

Nguyễn Văn Khang đã bắt đầu ra sân tập cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Trung tâm đào tạo VĐV trẻ quốc gia (Đà Nẵng). Người trực tiếp huấn luyện tuyển thủ sẽ là HLV Dương Văn Thái. Với những kinh nghiệm của mình cùng thành tích từng đạt ở cự ly trung bình dài, chắc chắn HLV Dương Văn Thái đủ sự truyền đạt giúp Nguyễn Văn Khang sẽ có kết quả chuyên môn tốt nhất.

Võ sĩ vovinam ra đường chạy

Xét về chuyên môn, đây mới là năm thứ 3 mà Văn Khang bước vào sự nghiệp VĐV điền kinh chuyên nghiệp. Sự khởi đầu thể thao của chàng tuyển thủ là võ vovinam. “Văn Khang là người gốc Kiên Giang, đã tập luyện và thi đấu vovinam nhưng sau đó chuyển sang điền kinh TPHCM từ năm 2024. VĐV đã tham dự các giải cấp độ trẻ và từng thi đấu giải vô địch quốc gia và chỉ số chuyên môn được đánh giá có cơ hội phát triển tốt do đang ở tuổi rất trẻ”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam từng chia sẻ.

Văn Khang vô địch giải chạy đêm Hà Nội 2025 vào tháng 11 năm ngoái. Ảnh: VNM

Sẽ có nhiều người cắc cớ hỏi nguyên do vì sao Văn Khang rời vovinam chuyển sang thi đấu điền kinh. Với chàng tuyển thủ này, đó là cơ duyên. Và trên hết, Văn Khang thấy được mình có sự tự tin trên đường chạy để thể hiện được hết ngưỡng của bản thân.

Các đường chạy marathon năm 2024 và 2025 đã chứng kiến Văn Khang góp mặt tích cực. Chân chạy này thi đấu quen thuộc nội dung 5km. Tuy nhiên, Văn Khang hiểu rằng, giải marathon là một phần của sự tích lũy sức bền và là một bài tập chuyên môn. Mục tiêu của Văn Khang là phải thành công cùng nội dung 800m và 1.500m trong sân thi đấu. Khi trò chuyện cùng Văn Khang tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Văn Khang bày tỏ: “Tôi vẫn học hỏi và cần thêm sự tích lũy từ các giải đấu. Mỗi một chương trình tập luyện và được thi đấu giúp tôi trưởng thành hơn”.

Sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Văn Khang từng được đề xuất tập trung bổ sung đội tuyển điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, nam tuyển thủ chưa góp mặt do cần thêm và muốn thể hiện được đúng năng lực từ năm 2026. Bây giờ, Văn Khang đã chính thức là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2026. Văn Khang sinh năm 2005. Tại giải marathon quốc gia 2025, Văn Khang đã về đích hạng 14 cự ly 10km nam.

MINH CHIẾN